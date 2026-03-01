India vs West Indies, T20 World Cup 2026 52nd Match Key Players To Watch Out: भारत बनाम वेस्टइंडीज के बीच आज खेला जाएगा करो या मरो मुकाबला, इन स्टार खिलाड़ियों पर होगी सबकी निगाहें

भारत बनाम वेस्टइंडीज (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India National Cricket Team vs West Indies National Cricket Team, ICC Men's T20 World Cup 2026 52nd Match Key Players To Watch: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का 52वां मुकाबला आज यानी 1 मार्च को भारत राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला कोलकाता (Kolkata) के ईडन गार्डन्स (Eden Gardens) में भारतीय समयानुसार शाम 7:00 बजे से शुरू होगा. यह मैच सुपर-8 के ग्रुप-1 का निर्णायक मुकाबला है, जहां जीतने वाली टीम सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर लेगी, जबकि हारने वाली टीम टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी. इस टूर्नामेंट में टीम इंडिया की कप्तानी सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) कर रहे हैं, जबकि वेस्टइंडीज की कमान शाई होप (Shai Hope) के हाथों में है. यह भी पढ़ें: India vs West Indies, T20 World Cup 2026 52nd Match Pitch Report: सुपर-8 के अहम मुकाबले में भारत के बल्लेबाज दिखाएंगे दम या वेस्टइंडीज के गेंदबाज करेंगे कमाल? यहां जानें पिच रिपोर्ट

भारत की टीम पिछले मुकाबले में शानदार प्रदर्शन के बाद आत्मविश्वास के साथ मैदान में उतरेगी. टीम के लिए सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पांड्या और तिलक वर्मा जैसे बल्लेबाज अहम भूमिका निभा सकते हैं, जबकि जसप्रीत बुमराह और कुलदीप यादव गेंदबाजी में प्रभावी रहे हैं. दूसरी ओर वेस्टइंडीज की टीम के पास शिमरोन हेटमायर, रोवमैन पॉवेल और जेसन होल्डर जैसे मैच विनर खिलाड़ी मौजूद हैं, जो किसी भी समय मुकाबले का रुख बदल सकते हैं.

भारत बनाम वेस्टइंडीज टी20 हेड टू हेड रिकॉर्ड (IND vs WI T20I Head To Head Record)

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत और वेस्टइंडीज के बीच अब तक 30 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान भारत ने 19 मैच जीते हैं, जबकि वेस्टइंडीज को 10 मुकाबलों में जीत मिली है. एक मुकाबला बिना किसी नतीजे के समाप्त हुआ है.

इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर होगी निगाह (Key Players To Watch)

सूर्यकुमार यादव: भारत के कप्तान और टीम के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज. मिडिल ऑर्डर में उनकी आक्रामक बल्लेबाजी मैच का रुख बदल सकती है.

हार्दिक पांड्या: अनुभवी ऑलराउंडर, जो बल्ले और गेंद दोनों से योगदान देने की क्षमता रखते हैं. बड़े मैचों में उनका प्रदर्शन टीम के लिए निर्णायक साबित हो सकता है.

जसप्रीत बुमराह: भारत के प्रमुख तेज गेंदबाज, जो नई गेंद और डेथ ओवर्स में विकेट निकालने में माहिर हैं. उनका प्रदर्शन काफी अहम रहेगा.

शिमरोन हेटमायर: वेस्टइंडीज के विस्फोटक बल्लेबाज, जो तेजी से रन बनाकर मैच का मोमेंटम बदल सकते हैं.

रोवमैन पॉवेल: वेस्टइंडीज के अनुभवी बल्लेबाज, जो मिडिल और डेथ ओवर्स में बड़े शॉट लगाने के लिए जाने जाते हैं.

अकील होसेन: वेस्टइंडीज के प्रमुख स्पिनर, जो मिडिल ओवर्स में विकेट निकालकर भारत के बल्लेबाजों पर दबाव बना सकते हैं.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (IND vs WI 52nd Match Playing Prediction)

भारत: संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव.

वेस्टइंडीज: शाई होप (कप्तान और विकेटकीपर), ब्रैंडन किंग, शिमरोन हेटमायर, रोवमैन पॉवेल, रोस्टन चेस, शेरफेन रदरफोर्ड, जेसन होल्डर, रोमारियो शेफर्ड, अकील होसेन, शमार जोसेफ, जेडन सील्स.

नोट: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.