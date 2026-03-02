Israel-Iran Conflict: इज़राइल-ईरान तनाव के बीच दिल्ली से मुंबई तक सैकड़ों अंतरराष्ट्रीय उड़ानें रद्द, एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में यात्री फंसे (Watch Videos)
(Photo Credits ANI)

Israel-Iran Conflict: मध्य पूर्व (मिडिल ईस्ट) में इज़राइल और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव ने वैश्विक हवाई यातायात को अस्त-व्यस्त कर दिया है। सुरक्षा कारणों से ईरान और उसके पड़ोसी देशों द्वारा एयरस्पेस बंद किए जाने के बाद, भारत से पश्चिम की ओर जाने वाली सैकड़ों अंतरराष्ट्रीय उड़ानें रद्द कर दी गई हैं. दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय (IGI) एयरपोर्ट और मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर रविवार और सोमवार को भारी भीड़ देखी गई, जहां हजारों यात्री अपनी उड़ानों के इंतजार में फंसे रहे.

उड़ानों पर बड़ा असर और रद्दीकरण

नागरिक उड्डयन मंत्रालय (MoCA) के अनुसार, मिडिल ईस्ट के एयरस्पेस में प्रतिबंधों के कारण भारतीय एयरलाइंस की लगभग 350 से अधिक उड़ानें प्रभावित हुई हैं. अकेले मुंबई एयरपोर्ट पर 125 और दिल्ली एयरपोर्ट पर 100 से अधिक उड़ानें रद्द की गई हैं. इनमें एयर इंडिया, इंडिगो और स्पाइसजेट जैसी प्रमुख एयरलाइंस की उड़ानें शामिल हैं.  यह भी पढ़े: Israel-Iran War: खामेनेई की हत्या पर BJP सहित अन्य राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने दी प्रतिक्रिया, संघर्ष पर जताई चिंता; जानें किसने क्या कहा

दिल्ली एयरपोर्ट पर फंसे यात्री

मुंबई एयरपोर्ट पर फंसे यात्री

एयर इंडिया ने सुरक्षा मूल्यांकन का हवाला देते हुए न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस और फ्रैंकफर्ट जैसे बड़े रूट की उड़ानें रद्द कर दी हैं. वहीं, इंडिगो ने मध्य पूर्व जाने वाली अपनी सभी उड़ानों को फिलहाल स्थगित कर दिया है.

यात्रियों की बढ़ती मुश्किलें और किराए में उछाल

हवाई अड्डों पर अचानक उड़ानें रद्द होने से यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई विदेश जाने वाले यात्रियों ने शिकायत की है कि उन्हें अंतिम समय पर सूचना दी गई. इस संकट के बीच वैकल्पिक रूटों पर विमानों का किराया भी आसमान छूने लगा है. दिल्ली से लंदन जैसे रूटों पर एकतरफा किराया 1.5 लाख रुपये तक पहुंच गया है.

हवाई अड्डा प्रशासन ने स्थिति को संभालने के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों की तैनाती की है. यात्रियों को सलाह दी जा रही है कि वे एयरपोर्ट निकलने से पहले अपनी एयरलाइन के जरिए फ्लाइट का स्टेटस जरूर चेक कर लें.

एयरलाइंस द्वारा रिफंड और रिशेड्यूलिंग की सुविधा

संकट को देखते हुए एयर इंडिया और इंडिगो सहित कई एयरलाइंस ने यात्रियों को राहत देने की घोषणा की है. 28 फरवरी या उससे पहले बुक किए गए टिकटों पर एयरलाइंस 'फुल रिफंड' या बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के 'रिशेड्यूलिंग' की सुविधा दे रही हैं.

विशेषज्ञों का कहना है कि जब तक मध्य पूर्व के एयरस्पेस में स्थिति सामान्य नहीं होती, तब तक उड़ानों का शेड्यूल अस्थिर बना रह सकता है. एयरलाइंस अब यूरोप और अमेरिका जाने वाली उड़ानों के लिए लंबे और वैकल्पिक रास्तों का उपयोग कर रही हैं, जिससे यात्रा के समय में 2 से 4 घंटे की बढ़ोतरी हो सकती है.