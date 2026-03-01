Israel-Iran War: खामेनेई की हत्या पर BJP सहित अन्य राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने दी प्रतिक्रिया, संघर्ष पर जताई चिंता; जानें किसने क्या कहा

(Photo Credits Twitter)

Israel-Iran War: ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के अमेरिका-इजरायल के जॉइंट स्ट्राइक में मारे जाने के बाद रविवार को पूरे भारत से कड़ी राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आईं. विभिन्न दलों के नेताओं ने हमले की निंदा की और मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव पर चिंता जताई, भारतीय नेताओं ने टकराव को रोकने के लिए संयम बरतने की अपील की.

भाजपा तेलंगाना अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रवक्ता मीर फिरासत अली बाकरी ने हमले की निंदा की और ईरानी कल्चर ऑफिस में श्रद्धांजलि देते हुए कहा, "खामेनेई पर जिस तरह अमेरिका और इज़रायल ने उन पर कायरतापूर्ण हमला किया, हम उसकी बुराई करते हैं. मैं अपनी और पार्टी की तरफ से सभी शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए ईरानी कल्चर ऑफिस आया हूँ. यह भी पढ़े: Iran-Israel War: DGCA की बढ़ते तनाव के बीच मध्य पूर्व और खाड़ी हवाई क्षेत्र को लेकर एडवाइजरी; प्रभावित एयरस्पेस से बचने और वैकल्पिक मार्ग अपनाने के निर्देश

उन्होंने कहा, "यह सिर्फ़ पूरे मुस्लिम समुदाय के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे भारत के लिए भी एक नुकसान है. जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई नहीं हो सकती। इसकी जितनी भी बुराई की जाए, कम है.

आप दिल्ली के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने भी बढ़ते इज़रायल-ईरान संघर्ष की निंदा की और इसे ग्लोबल इंस्टीट्यूशन्स के कमज़ोर होने से जोड़ा। भारद्वाज ने कहा, "जब यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनाइज़ेशन और सिक्योरिटी काउंसिल फेल हो जाते हैं, तो लड़ाई-झगड़ों का हल जंग से निकाला जाता है।" उन्होंने दावा किया, "पिछले कुछ सालों में, जब से दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में राइट-विंग ताकतें सत्ता में आई हैं, इंस्टीट्यूशन खराब हुए हैं। ऐसा हमेशा होता रहा है।"

कर्नाटक के गृह मंत्री जी. परमेश्वर ने कहा, "हमने दूसरे वर्ल्ड वॉर के बाद से ऐसा संघर्ष नहीं देखा है। अब, देश एक-दूसरे को निशाना बना रहे हैं और इंसानियत के हित में इसे और नहीं बढ़ाना चाहिए।"

यह बात मिडिल ईस्ट और उससे आगे तक शॉकवेव्स भेजने वाले हाई-प्रोफाइल स्ट्राइक के बाद बढ़े ग्लोबल टेंशन के बीच आई है। खामेनेई की मौत अमेरिका और इज़रायल के जॉइंट अटैक में हुई थी, जो ईरान के 46 साल के शिया-थियोक्रेटिक राज में एक संभावित बदलाव का पॉइंट है। तेहरान के बदले की कार्रवाई से पहले ही इलाके के कुछ हिस्सों में नई दुश्मनी शुरू हो गई है.

इन घटनाओं के बाद एक बड़े क्षेत्रीय झगड़े का डर बढ़ गया है। दुनिया के शीर्ष नेता हालात पर करीब से नज़र रख रहे हैं और इसे और बढ़ने से रोकने के लिए डिप्लोमेटिक कोशिशों की अपील कर रहे हैं.