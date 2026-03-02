Weather Forecast Today: उत्तर भारत में बढ़ेगी गर्मी, पहाड़ों पर हल्की बारिश के आसार; IMD से जानें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई सहित अन्य शहरों में आज कैसा रहेगा मौसम

Pleasant weather in Mumbai (Photo Credits: ANI)

Weather Forecast Today, March 02: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने सोमवार, 2 मार्च के लिए देश भर के मौसम का पूर्वानुमान जारी कर दिया है. मौसम विभाग के अनुसार, उत्तर-पश्चिम भारत के कई हिस्सों में इस सप्ताह अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहने की संभावना है. वहीं, दो हल्के 'पश्चिमी विक्षोभ' (Western Disturbances) सक्रिय होने के कारण 2 और 3 मार्च को पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों में हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है.

महानगरों में कैसा रहेगा आज का मौसम?

आईएमडी ने स्पष्ट किया है कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और बेंगलुरु जैसे प्रमुख शहरों में आज बारिश की कोई संभावना नहीं है. यह भी पढ़े: Weather Forecast Today: उत्तर और मध्य भारत में गर्मी का असर शुरू, पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश की संभावना; जानें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई सहित अन्य राज्यों में आज कैसा रहेगा मौसम

दिल्ली: राजधानी में आज आसमान साफ रहेगा. न्यूनतम तापमान 14 डिग्री और अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है. शुष्क मौसम के कारण दिन में हल्की गर्मी महसूस की जा सकती है.

मुंबई: आर्थिक राजधानी में मौसम मुख्य रूप से गर्म और उमस भरा रहेगा. यहां अधिकतम तापमान 34-35 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है. बारिश की कोई चेतावनी नहीं दी गई है.

चेन्नई और बेंगलुरु: दक्षिण भारत के इन शहरों में मौसम शुष्क बना रहेगा. बेंगलुरु में सुबह के समय हल्की ठंडक के बाद दिन में तेज धूप रहने के आसार हैं.

दक्षिण और मध्य भारत की स्थिति

मौसम विभाग के अनुसार, निचले क्षोभमंडल स्तर (Lower Tropospheric Levels) में दक्षिण आंतरिक कर्नाटक से मराठवाड़ा तक एक 'ट्रफ' रेखा बनी हुई है. इसके प्रभाव से स्थानीय स्तर पर बादलों की आवाजाही देखी जा सकती है, लेकिन हैदराबाद और कोलकाता जैसे शहरों में सोमवार के लिए बारिश का कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है.

पहाड़ों पर बर्फबारी-बारिश का अनुमान

शिमला सहित हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊंचे इलाकों में आज मौसम बदल सकता है. कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से यहां हल्की बूंदाबांदी या बर्फबारी की संभावना है. हालांकि, शिमला शहर में भारी बारिश की चेतावनी नहीं है, लेकिन ठंडी हवाएं चलने से तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है.

बढ़ते तापमान पर IMD की चेतावनी

आईएमडी ने अपनी रिपोर्ट में विशेष रूप से उत्तर-पश्चिम भारत के राज्यों के लिए अलर्ट जारी किया है. आगामी दिनों में राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्सों में गर्मी का असर बढ़ने वाला है. विभाग ने सलाह दी है कि मार्च की शुरुआत में ही तापमान सामान्य से अधिक रहना आने वाले दिनों में लू (Heatwave) की जल्दी शुरुआत का संकेत हो सकता है.