International Women’s Day 2026: अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब है? जानें नारी सशक्तिकरण के महापर्व का इतिहास और इस साल की थीम

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 2026 (Photo Credits: File Image)

नई दिल्ली: अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 2026 (International Women's Day) इस बार 8 मार्च 2026 को रविवार के दिन मनाया जा रहा है. यह दिन महिलाओं के प्रति सम्मान, उनके संघर्षों को याद करने और समाज में उनकी उपलब्धियों को रेखांकित करने का प्रतीक है. आज महिलाएं शिक्षा, राजनीति, विज्ञान, खेल और व्यापार जैसे क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रही हैं. महिला दिवस (Women's Day) न केवल महिलाओं की उपलब्धियों का जश्न मनाने का अवसर है, बल्कि यह लैंगिक समानता (Gender Equality) और महिला सशक्तिकरण (Women Empowerment) के प्रति समाज को जागरूक करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम भी है.

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 2026 की थीम

हर साल महिला दिवस को एक विशेष विषय के साथ मनाया जाता है. वर्ष 2026 के लिए इसकी थीम ‘दान से लाभ’ (Give to Gain) निर्धारित की गई है. इस थीम का मूल उद्देश्य लोगों को यह समझाना है कि जब हम समाज में महिलाओं के उत्थान, शिक्षा और सशक्तिकरण के लिए अपना योगदान देते हैं, तो इसका सकारात्मक परिणाम अंततः पूरे समाज और स्वयं पर पड़ता है.

महिला दिवस का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की नींव 20वीं सदी के प्रारंभ में रखी गई थी, जब यूरोप और उत्तरी अमेरिका की कामकाजी महिलाओं ने बेहतर कार्य स्थितियों, समान वेतन और मतदान के अधिकारों के लिए आंदोलन छेड़ा था.

वर्ष 1910 में क्लारा जेटकिन ने महिला दिवस मनाने का औपचारिक प्रस्ताव रखा था.

1917 में रूसी महिलाओं के ऐतिहासिक आंदोलन के बाद 8 मार्च को महिला दिवस के रूप में वैश्विक स्तर पर अपनाया गया.

संयुक्त राष्ट्र (United Nations) ने वर्ष 1975 में इस दिवस को आधिकारिक मान्यता प्रदान की.

क्यों महत्वपूर्ण है यह दिवस?

वर्तमान समय में भी दुनिया के कई हिस्सों में महिलाओं को समान वेतन और अवसरों के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है. महिला दिवस हमें यह याद दिलाता है कि समानता की दिशा में अभी लंबा सफर तय करना बाकी है. यह दिवस महिलाओं की आवाज को मजबूती प्रदान करने, उनके प्रति भेदभाव को समाप्त करने और एक समावेशी समाज के निर्माण का आह्वान करता है.

कैसे मनाया जाता है यह दिन?

8 मार्च को दुनिया भर के स्कूल, कार्यालयों और विभिन्न संस्थानों में विशेष आयोजन किए जाते हैं. इस दिन को मनाने के कई तरीके हैं:

महिलाओं के योगदान की सराहना करने के लिए सम्मान समारोहों का आयोजन किया जाता है.

सेमिनार और जागरूकता अभियानों के माध्यम से महिलाओं के अधिकारों के प्रति शिक्षित किया जाता है.

व्यक्तिगत स्तर पर भी लोग उपहारों, प्रेरणादायक संदेशों और सोशल मीडिया के माध्यम से महिलाओं के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करते हैं.

महिला सशक्तिकरण किसी भी विकसित समाज की आधारशिला है. अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस हमें यह स्मरण कराता है कि महिलाओं को सुरक्षा, समान अवसर और सम्मान देना केवल एक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि एक बेहतर भविष्य का निर्माण करने की अनिवार्य शर्त है.