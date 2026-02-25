International Women’s Day 2026: अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस का इतिहास और महत्व; जानें इस साल 'न्याय और अधिकार' पर क्यों है दुनिया का जोर

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2026 (Photo Credits: Pexels)

International Women's Day 2026: दुनिया भर में रविवार, 8 मार्च 2026 को 'अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस' (International Women's Day) (IWD) मनाया जाएगा. इस वर्ष संयुक्त राष्ट्र (United Nations) (UN) ने इस विशेष दिन के लिए आधिकारिक थीम 'अधिकार. न्याय. कार्रवाई. सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए' (Rights. Justice. Action. For ALL Women and Girls) घोषित की है. साल 2026 का यह आयोजन उन ढांचागत बाधाओं को दूर करने पर केंद्रित है, जो महिलाओं को कानूनी और सामाजिक न्याय पाने से रोकती हैं. संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार, वर्तमान में महिलाओं के पास पुरुषों की तुलना में केवल 64% कानूनी अधिकार हैं, जिसे पूरी तरह समान करने में लगभग तीन सदियाँ लग सकती हैं.

2026 की थीम: न्याय और अधिकारों पर जोर

इस साल की थीम इस बात को रेखांकित करती है कि यदि न्याय प्रणाली प्रभावी नहीं है, तो कागजों पर लिखे अधिकार अर्थहीन हैं. अभियान का मुख्य उद्देश्य पीड़ितों पर केंद्रित न्याय प्रणाली विकसित करना, समान वेतन कानून लागू करना और राजनीति व न्यायपालिका में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना है.

इसके साथ ही, इस वर्ष एक वैश्विक माध्यमिक अभियान ‘गिव टू गेन’ (Give to Gain) भी शुरू किया गया है. यह पहल लोगों को महिलाओं को समर्थन, परामर्श (Mentorship) और संसाधन 'देने' के लिए प्रोत्साहित करती है ताकि समाज में समानता 'हासिल' की जा सके.

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस का इतिहास

महिला दिवस की जड़ें 20वीं सदी की शुरुआत में उत्तरी अमेरिका और यूरोप के श्रमिक आंदोलनों से जुड़ी हैं.

1908: न्यूयॉर्क शहर में लगभग 15,000 महिलाओं ने बेहतर वेतन, कम काम के घंटे और मतदान के अधिकार की मांग को लेकर मार्च निकाला था.

1911: पहला आधिकारिक अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस यूरोप के कई देशों में मनाया गया.

1917: रूस में महिलाओं ने "रोटी और शांति" (Bread and Peace) के लिए हड़ताल की, जिसने 8 मार्च की तारीख को ऐतिहासिक रूप से स्थापित कर दिया.

1975: संयुक्त राष्ट्र ने औपचारिक रूप से इस दिन को मान्यता दी, जिसके बाद यह वैश्विक स्तर पर मनाया जाने लगा.

2026 में महिला दिवस कैसे मनाएं?

इस वर्ष केवल प्रतीकात्मक समारोहों के बजाय 'कार्रवाई' पर अधिक जोर दिया जा रहा है. आप इस तरह शामिल हो सकते हैं:

#GiveToGain पोज: अभियान के समर्थन में अपनी फोटो 'कप किए हुए हाथों' (दोनों हाथों को फैलाकर कुछ देने की मुद्रा) के साथ साझा करें, जो समर्थन देने और प्राप्त करने का प्रतीक है. महिला उद्यमियों का समर्थन: जानबूझकर उन ब्रांड्स और व्यवसायों से खरीदारी करें जिनका नेतृत्व महिलाएं कर रही हैं. शैक्षणिक कार्यशालाएं: कई संगठन महिलाओं के लिए वित्तीय साक्षरता, नेतृत्व और डिजिटल सुरक्षा जैसे विषयों पर सत्र आयोजित कर रहे हैं. सामुदायिक फंडरेजर: उन गैर-लाभकारी संस्थाओं को दान दें जो महिलाओं को कानूनी सहायता या स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करती हैं.

रंग और प्रतीक का महत्व

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस का मुख्य रंग बैंगनी (Purple) है, जो न्याय और गरिमा का प्रतीक है. इसके साथ ही हरा (आशा) और सफेद (शुद्धता) रंग भी उपयोग किए जाते हैं. ये रंग ब्रिटेन के 'वीमेंस सोशल एंड पॉलिटिकल यूनियन' से प्रेरित हैं.

यह दिन संयुक्त राष्ट्र के 'सतत विकास लक्ष्य 5' (SDG 5) की प्रगति को मापने का भी एक महत्वपूर्ण अवसर है, जिसका लक्ष्य 2030 तक लैंगिक समानता हासिल करना है.