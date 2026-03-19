Navreh 2026 Greetings: कश्मीरी नववर्ष ‘नवरेह’ के इन हिंदी WhatsApp Stickers, GIF Images, HD Wallpapers के जरिए दें बधाई

कश्मीरी न्यू ईयर 2026 (Photo Credits: File Image)

Navreh 2026 Greetings in Hindi: चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि भारत के विभिन्न राज्यों में नववर्ष के रूप में मनाई जाती है. इसी पावन तिथि को कश्मीरी पंडित समुदाय 'नवरेह' (Navreh) यानी कश्मीरी नववर्ष (Kashmiri New Year) के तौर पर हर्षोल्लास के साथ मनाता है. इस वर्ष यह पर्व 19 मार्च 2026 को पड़ रहा है. नवरेह न केवल एक नए कैलेंडर की शुरुआत है, बल्कि यह कश्मीरी पंडितों के लिए गहरा सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व भी रखता है. नवरेह के उत्सव की शुरुआत सूर्योदय से पहले ही हो जाती है. परंपरा के अनुसार, परिवार के सभी सदस्य ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करते हैं और अपने कुल देवी-देवता की पूजा करते हैं. इस पर्व की सबसे प्रमुख विशेषता 'थाल' दर्शन है.

पर्व से एक रात पहले ही एक थाली तैयार की जाती है, जिसमें चावल, दूध, दही, अखरोट, नमक, फूल, रोटी और जंतरी (पंचांग) जैसी मंगलकारी वस्तुएं रखी जाती हैं. नवरेह की सुबह उठकर सबसे पहले परिवार के सभी सदस्य इस थाल के दर्शन करते हैं. मान्यता है कि इन पवित्र वस्तुओं के दर्शन से पूरे वर्ष समृद्धि और सकारात्मकता बनी रहती है.

नवरेह के इस अवसर पर लोग पारंपरिक 'थाल' दर्शन और विशेष कश्मीरी व्यंजनों के साथ नववर्ष का स्वागत करते हैं. इसके साथ ही आज के दौर में दूर बैठे अपनों को शुभकामनाएं भेजने के लिए लोग सोशल मीडिया का सहारा ले रहे हैं. कश्मीरी नववर्ष नवरेह के इस पावन अवसर पर आप भी इन मनमोहक हिंदी ग्रीटिंग्स, वॉट्सऐप स्टिकर्स, जीआईएफ इमेजेस, एचडी वॉलपेपर्स के जरिए अपने प्रियजनों को पर्व की हार्दिक बधाई दे सकते हैं.

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