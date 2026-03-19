Eid ul Fitr 2026 Mumbai Namaz Timings: मुंबई में जश्न की तैयारी; नमाज का समय और प्रमुख मस्जिदों का शेड्यूल देखें

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मुंबई. भारत सहित दुनिया भर में मुस्लिम समुदाय के सबसे बड़े त्योहारों में से एक, ईद-उल-फितर 2026, अब बस कुछ ही दिन दूर है. मुंबई में इस साल ईद का त्योहार 20 मार्च या 21 मार्च को मनाए जाने की संभावना है. त्योहार की सही तारीख पूरी तरह से शव्वाल के चांद के दीदार पर निर्भर करेगी. यदि 19 मार्च की शाम को चांद नजर आता है, तो ईद 20 मार्च (शुक्रवार) को मनाई जाएगी, अन्यथा यह 21 मार्च (शनिवार) को होगी.

प्रमुख मस्जिदों में नमाज का समय

मुंबई की विभिन्न ऐतिहासिक मस्जिदों और खुले मैदानों (ईदगाहों) में ईद की नमाज के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं. हालांकि सटीक समय की घोषणा 'चांद रात' को स्थानीय हिलाल समितियों द्वारा की जाएगी, लेकिन पिछले वर्षों के रुझानों और खगोलीय गणनाओं के आधार पर संभावित समय इस प्रकार हैं:

चांद का दीदार और आधिकारिक घोषणा

इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार, रमजान का पवित्र महीना 29 या 30 दिनों का होता है. मुंबई की मरकजी रूयत-ए-हिलाल कमेटी 19 मार्च की शाम को बैठक करेगी. यदि सऊदी अरब और खाड़ी देशों में चांद एक दिन पहले नजर आता है, तो भारत में उसके अगले दिन ईद होने की परंपरा रही है. खगोलीय विशेषज्ञों का अनुमान है कि इस बार भारत में 20 मार्च को ईद होने की प्रबल संभावना है.

प्रशासन की तैयारी और सुरक्षा व्यवस्था

मुंबई पुलिस और नगर निगम (BMC) ने बड़े सार्वजनिक समारोहों को देखते हुए विशेष सुरक्षा और सफाई के इंतजाम किए हैं. दक्षिण मुंबई के मोहम्मद अली रोड, भेंडी बाजार और कुर्ला जैसे क्षेत्रों में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए ट्रैफिक रूट में बदलाव किए जा सकते हैं.