PM Modi Navratri Wishes: पीएम मोदी ने चैत्र नवरात्रि और हिंदू नव वर्ष की दी शुभकामनाएं, देशवासियों के लिए की सुख-शांति की कामना

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Photo Credits: IANS)

PM Modi Navratri Wishes: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार, 19 मार्च 2026 को चैत्र नवरात्रि, गुड़ी पड़वा, उगादी और चेटी चंड के पावन अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) पर साझा किए गए संदेशों में प्रधानमंत्री ने मां दुर्गा के प्रथम स्वरूप मां शैलपुत्री की वंदना की और कामना की कि यह त्योहार सभी के जीवन में अनुशासन, शांति और नई सकारात्मक ऊर्जा लेकर आए.

मां शैलपुत्री के चरणों में वंदन

नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा का विशेष महत्व है. प्रधानमंत्री ने अपनी पोस्ट में लिखा, "जगतजननी मां दुर्गा के चरणों में कोटि-कोटि देशवासियों की ओर से मेरा नमन और वंदन. नवरात्रि के पावन पर्व पर देवी मां से विनती है कि वे हर किसी को अपने स्नेह और अनुकंपा का आशीर्वाद प्रदान करें. जय माता दी." उन्होंने प्रार्थना की कि मां के आशीर्वाद से सभी का जीवन संयम और दिव्यता से परिपूर्ण हो. यह भी पढ़े: Chaitra Navratri 2026 Messages: हैप्पी चैत्र नवरात्रि! प्रियजनों संग शेयर करें ये भक्तिमय हिंदी Quotes, WhatsApp Wishes, GIF Greetings और HD Images

पीएम मोदी का पोस्ट

विविध त्योहारों पर दी बधाई

प्रधानमंत्री ने देश के विभिन्न हिस्सों में मनाए जाने वाले नव वर्ष के पर्वों पर भी अपनी शुभकामनाएं प्रेषित कीं:

चेटी चंड: सिंधी समुदाय के नए साल पर पीएम ने एक समृद्ध वर्ष की कामना की.

उगादी और गुड़ी पड़वा: दक्षिण भारत और महाराष्ट्र के प्रमुख त्योहारों पर उन्होंने सुख-समृद्धि का संदेश दिया.

हिंदू नव वर्ष: पीएम ने इन सभी पर्वों को वसंत ऋतु के आगमन और नई शुरुआत का प्रतीक बताया.

देशभर के मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़

चैत्र नवरात्रि के पहले दिन आज देशभर के प्रमुख शक्तिपीठों और मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है. दिल्ली के प्रसिद्ध झंडेवालान और छतरपुर मंदिर से लेकर मुंबई के मुंबा देवी मंदिर तक, सुबह से ही विशेष आरती और अनुष्ठान आयोजित किए जा रहे हैं. शंखों की ध्वनि और 'जय माता दी' के जयकारों के साथ नौ दिवसीय उत्सव की भव्य शुरुआत हुई है.

सांस्कृतिक महत्व

चैत्र नवरात्रि हिंदू कैलेंडर के अनुसार नए साल (विक्रम संवत) की शुरुआत का प्रतीक है. भारत के विभिन्न राज्यों में इसे अलग-अलग नामों और परंपराओं के साथ मनाया जाता है. जहां उत्तर भारत में नौ दिनों का व्रत रखा जाता है, वहीं महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा और कर्नाटक-तेलंगाना में उगादी के रूप में इसे नव वर्ष के स्वागत के तौर पर मनाया जाता है. ये त्योहार भारत की सांस्कृतिक एकता और विविधता को प्रदर्शित करते हैं.