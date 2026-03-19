Maharashtra Weather Update: महाराष्ट्र में मौसम का डबल अटैक, कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट; बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को भारी नुकसान की आशंका

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Maharashtra Weather Update: महाराष्ट्र के बड़े हिस्से में भीषण गर्मी के बीच अचानक मौसम ने करवट बदल ली है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने गुरुवार, 19 मार्च 2026 को राज्य के कई जिलों में भारी बारिश, गरज-चमक और ओलावृष्टि (Hailstorm) की चेतावनी जारी की है. नासिक, जलगांव और मराठवाड़ा के कुछ हिस्सों के लिए 'ऑरेंज अलर्ट' जारी किया गया है. मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, मध्य प्रदेश के ऊपर बने चक्रवाती परिसंचरण (Cyclonic Circulation) के कारण अगले 48 घंटों तक राज्य में अस्थिर मौसम बना रहेगा. यह भी पढ़े: Delhi Rains-Weather Forecast: दिल्ली-NCR में बदला मौसम का मिजाज, भारी बारिश के बीच 60 KM की रफ्तार से चलेंगी हवाएं, IMD का ऑरेंज अलर्ट

इन जिलों में 'ऑरेंज और येलो अलर्ट' जारी

IMD ने तीव्रता को देखते हुए जिलों को अलग-अलग श्रेणियों में रखा है:

ऑरेंज अलर्ट: जलगांव, नासिक, अहिल्यानगर, छत्रपति संभाजीनगर, जालना, परभणी और बीड़ में गरज के साथ तेज बारिश और 50-60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है.

येलो अलर्ट: पुणे, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, नागपुर और विदर्भ के अन्य जिलों में बिजली कड़कने के साथ हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है.

पुणे और मुंबई का हाल

पुणे और इसके उपनगरों में बुधवार शाम को हुई बारिश के बाद आज भी दोपहर के समय बादल छाए रहने और हल्की बौछारें पड़ने की संभावना है. पुणे के लिए अगले 24 घंटों का 'येलो अलर्ट' बरकरार है. वहीं, मुंबई और इसके पड़ोसी जिलों ठाणे और पालघर में आसमान में बादल छाए रहेंगे और कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, जिससे उमस भरी गर्मी से थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है.

खेती और तापमान पर प्रभाव

बेमौसम हो रही इस बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है. नासिक और मराठवाड़ा के कुछ हिस्सों में ओले गिरने से अंगूर, प्याज और आम की फसलों को नुकसान पहुंचने की खबरें आई हैं. तापमान की बात करें तो अगले 5 दिनों में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने का अनुमान है, जिससे लू (Heatwave) जैसी स्थिति से फिलहाल राहत मिलेगी.

क्यों बदला मौसम का मिजाज?

मौसम विभाग के अनुसार, वर्तमान में एक ट्रफ रेखा (Trough Line) उत्तर आंतरिक कर्नाटक से लेकर मध्य प्रदेश तक फैली हुई है. साथ ही बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी और पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से पूरे महाराष्ट्र में बादलों का घेरा बना हुआ है. विशेषज्ञों का मानना है कि 21 मार्च के बाद मौसम धीरे-धीरे साफ होना शुरू होगा और 22 मार्च से दोबारा तापमान में बढ़ोतरी देखी जा सकती है.