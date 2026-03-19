Delhi Rains-Weather Forecast: दिल्ली-NCR में बदला मौसम का मिजाज, भारी बारिश के बीच 60 KM की रफ्तार से चलेंगी हवाएं, IMD का ऑरेंज अलर्ट

Delhi Rains-Weather Forecast: राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में गुरुवार, 19 मार्च को आसमान में घने बादल छाए रहे और तापमान गिरकर 19 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया है. बुधवार शाम को आए भीषण तूफान और बारिश के बाद मौसम विभाग (IMD) ने अब 'ऑरेंज अलर्ट' जारी किया है. विभाग के अनुसार, अगले 24 से 48 घंटों तक दिल्ली-एनसीआर में गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश और 40-60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की प्रबल संभावना है.
विमान सेवाओं पर असर और सुरक्षा चेतावनी
बुधवार शाम को अचानक बदले मौसम, धूल भरी आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं के कारण सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है. इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे (IGI) पर कम दृश्यता और तेज हवाओं के चलते कम से कम 16 उड़ानों को नजदीकी शहरों में डायवर्ट किया गया. अधिकारियों ने नागरिकों को सलाह दी है कि तूफान के दौरान घरों के अंदर रहें और खिड़कियों, बिजली के खंभों व पेड़ों से दूर रहें. खुले में रखी वस्तुओं को सुरक्षित बांधने के निर्देश दिए गए हैं ताकि तेज हवाओं से कोई दुर्घटना न हो. यह भी पढ़े: Weather Forecast Today: दिल्ली में बदलेगा मौसम का मिजाज, बारिश की संभावना, मुंबई में लू का अलर्ट; जानें अन्य राज्यों में आज कैसा रहेगा मौसम
राजधानी में दर्ज की गई हवाओं की रफ्तार
मौसम विभाग के विभिन्न केंद्रों पर हवा की गति काफी अधिक दर्ज की गई है. प्रगति मैदान में सबसे तेज 68 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलीं. इसके अलावा पूसा में 65 किमी, पालम में 52 किमी और पीतमपुरा व लोधी रोड जैसे इलाकों में 43 से 48 किमी प्रति घंटे की रफ्तार दर्ज की गई. इस मौसमी बदलाव से बढ़ती गर्मी से तो राहत मिली है, लेकिन शहरी बुनियादी ढांचे के लिए चुनौतियां बढ़ गई हैं.
देश के अन्य राज्यों का हाल
दिल्ली के अलावा देश के अन्य हिस्सों में भी मौसमी हलचल तेज है:
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पश्चिम बंगाल: बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी के कारण 20 और 21 मार्च को राज्य के अधिकांश जिलों में गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है. बांकुरा और पुरुलिया जैसे जिलों में ओलावृष्टि (Hailstorm) का भी अनुमान है.
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दक्षिण भारत: तमिलनाडु और कराईकल क्षेत्र में 19 और 20 मार्च को छिटपुट बारिश हो सकती है. 21 मार्च के बाद यह गतिविधि पश्चिमी घाट की ओर बढ़ने की उम्मीद है.
बारिश के बावजूद प्रदूषण की चुनौती बरकरार
तेज हवाओं और बारिश के बावजूद दिल्ली की वायु गुणवत्ता (AQI) में बहुत बड़ा सुधार नहीं देखा गया है. शहर का औसत AQI अभी भी 'मध्यम' से 'खराब' श्रेणी के बीच बना हुआ है. आनंद विहार में AQI 148, बवाना में 158 और वज़ीरपुर में 187 दर्ज किया गया. विशेषज्ञों का कहना है कि लगातार होने वाली बारिश ही धूल के कणों को पूरी तरह से दबाने में सहायक होगी.