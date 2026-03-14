Weather Forecast Today: दिल्ली में बदलेगा मौसम का मिजाज, बारिश की संभावना, मुंबई में लू का अलर्ट; जानें अन्य राज्यों में आज कैसा रहेगा मौसम

Weather Forecast Today: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, आज 14 मार्च 2026 को देश के मौसम में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं. एक नए पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) के सक्रिय होने से उत्तर भारत के राज्यों में बादल छाए रहने और हल्की बारिश की संभावना है. वहीं, दूसरी ओर पश्चिमी और दक्षिणी भारत के शहरों में तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, जिससे गर्मी का प्रकोप बढ़ गया है.

दिल्ली-NCR और उत्तर भारत का हाल

देश की राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों (NCR) में आज आमतौर पर बादल छाए रहेंगे. मौसम विभाग के मुताबिक, दिल्ली में अधिकतम तापमान 31°C तक जा सकता है. शाम तक हल्की बूंदाबांदी या गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है, जिससे तापमान में मामूली गिरावट आ सकती है. पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और ऊंचे हिमालयी क्षेत्रों में हल्की बारिश और बर्फबारी की चेतावनी दी गई है. यह भी पढ़े: Weather Forecast Today, March 12: उत्तर भारत में समय से पहले गर्मी का सितम, पहाड़ों पर बारिश और बर्फबारी के आसार; जानें अपने शहर का हाल

मुंबई में हीटवेव और तटीय नमी

महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई और उत्तरी कोंकण क्षेत्र के लिए मौसम विभाग ने 'हीटवेव' (लू) का अलर्ट जारी रखा है. मुंबई में तापमान के साथ-साथ नमी (Humidity) का स्तर बढ़ने से लोगों को वास्तविक तापमान से अधिक गर्मी का अनुभव होगा. दोपहर के समय लोगों को सीधे धूप से बचने की सलाह दी गई है.

दक्षिण और पूर्वी भारत के महानगरों की स्थिति

दक्षिण भारत के शहरों में गर्मी का असर साफ दिख रहा है. हैदराबाद में अधिकतम तापमान 37°C तक पहुंचने की उम्मीद है, जबकि चेन्नई में यह 34°C के आसपास रहेगा. बेंगलुरु में मौसम शुष्क बना हुआ है और तापमान 33°C रहने का अनुमान है. पूर्वी भारत की बात करें तो कोलकाता में भी मौसम शुष्क रहेगा और अधिकतम तापमान 33°C के करीब दर्ज किया जा सकता है.

'सुपर अल नीनो' 2026 का खतरा

मौसम वैज्ञानिकों ने इस साल 'सुपर अल नीनो' (Super El Nino) को लेकर चिंता जताई है. इसके प्रभाव से भारत में इस साल रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ने और मानसून में कमी आने की आशंका है. मार्च के मध्य में ही तापमान का इस स्तर तक पहुंचना भविष्य की चुनौतीपूर्ण स्थितियों की ओर इशारा कर रहा है.