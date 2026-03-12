Weather Forecast Today, March 12: उत्तर भारत में समय से पहले गर्मी का सितम, पहाड़ों पर बारिश और बर्फबारी के आसार; जानें अपने शहर का हाल

मौसम का हाल (Photo Credits: ANI)

Weather Forecast Today, March 12: देश के मौसम (Weather) में इन दिनों बड़ा बदलाव देखा जा रहा है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department) यानी आईएमडी (IMD) ने चेतावनी दी है कि आज यानी 12 मार्च को उत्तर-पश्चिम भारत (North-West India), गुजरात (Gujarat) और मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के मैदानी इलाकों में दिन का तापमान सामान्य से 4-6 डिग्री सेल्सियस अधिक रह सकता है. वहीं, जम्मू-कश्मीर (Jammu-Kashmir) और हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) जैसे पहाड़ी राज्यों में पारा सामान्य से 5-7 डिग्री ऊपर रहने का अनुमान है. हालांकि, पहाड़ों पर रहने वाले लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है क्योंकि आज वहां बारिश और ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है. यह भी पढ़ें: Weather Forecast Today, March 11: उत्तर भारत में बढ़ेगी तपिश, पहाड़ी राज्यों में बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट; जानें दिल्ली, मुंबई में आज कैसा रहेगा मौसम

पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी और ओलावृष्टि का अलर्ट

पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में सक्रिय मौसमी हलचल के कारण 16 मार्च तक रुक-रुक कर बारिश और बर्फबारी जारी रहने की उम्मीद है. आईएमडी के मुताबिक, जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में आज (11-12 मार्च) गरज के साथ बिजली चमकने, तेज हवाएं चलने और ओलावृष्टि होने के आसार हैं. इसके बाद 14 मार्च से एक नया 'पश्चिमी विक्षोभ' (Western Disturbance) उत्तर-पश्चिम भारत को प्रभावित करना शुरू करेगा, जिससे मौसम में एक बार फिर बदलाव आ सकता है.

महानगरों का हाल: दिल्ली-मुंबई में कैसा रहेगा मौसम?

देश के प्रमुख महानगरों के लिए मौसम विभाग और निजी फोरकास्टिंग एजेंसी 'विंडी' ने अलग-अलग पूर्वानुमान जारी किए हैं:

दिल्ली और मुंबई: इन दोनों शहरों में आज बारिश की कोई संभावना नहीं है. आसमान साफ रहेगा, लेकिन बढ़ता तापमान लोगों की परेशानी बढ़ा सकता है.

इन दोनों शहरों में आज बारिश की कोई संभावना नहीं है. आसमान साफ रहेगा, लेकिन बढ़ता तापमान लोगों की परेशानी बढ़ा सकता है. चेन्नई और बेंगलुरु: दक्षिण भारत के इन प्रमुख शहरों में भी मौसम शुष्क रहने का अनुमान है.

दक्षिण भारत के इन प्रमुख शहरों में भी मौसम शुष्क रहने का अनुमान है. हैदराबाद और शिमला: गुरुवार को इन शहरों के लिए भी बारिश की कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। शिमला में तापमान सामान्य से अधिक रहेगा.

कोलकाता में हल्की बूंदाबांदी के संकेत

महानगरों के बीच केवल कोलकाता ही ऐसा शहर है जहाँ आज हल्की बारिश की उम्मीद है. अनुमान है कि 12 मार्च को शहर में 0.4 से 0.6 मिमी तक बारिश हो सकती है, जिससे उमस भरी गर्मी से थोड़ी राहत मिलने की संभावना है.

बढ़ती गर्मी का कृषि और स्वास्थ्य पर असर

विशेषज्ञों का कहना है कि मार्च के शुरुआती दिनों में ही तापमान का सामान्य से 5-7 डिग्री अधिक होना चिंताजनक है. इसका सीधा असर रबी की फसलों (जैसे गेहूं) की कटाई पर पड़ सकता है. साथ ही, अचानक बढ़ती गर्मी के कारण डॉक्टरों ने लोगों को हाइड्रेटेड रहने और दोपहर में बाहर निकलने से बचने की सलाह दी है.