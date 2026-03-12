Petrol Price Today, March 12, 2026: पेट्रोल की कीमतों में स्थिरता बरकरार, दिल्ली, मुंबई और चेन्नई समेत देश के प्रमुख शहरों में आज के ताजा रेट जारी

नई दिल्ली: वैश्विक ऊर्जा बाजारों में जारी हलचल और पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच, भारतीय तेल विपणन कंपनियों (OMCs) ने गुरुवार, 12 मार्च 2026 को पेट्रोल की कीमतों (Petrol Prices) में कोई बदलाव नहीं करने का फैसला किया है. देश के प्रमुख महानगरों और अन्य शहरों में ईंधन के दाम पिछले कुछ समय से स्थिर बने हुए हैं, जिससे उपभोक्ताओं को फिलहाल बढ़ती महंगाई के बीच राहत मिली है. देश की राजधानी दिल्ली (Delhi) में पेट्रोल ₹94.77 प्रति लीटर पर बिक रहा है. वहीं, मुंबई (Mumbai) में कीमतें अब भी उच्च स्तर पर बनी हुई हैं, जहाँ उपभोक्ताओं को एक लीटर पेट्रोल के लिए ₹103.54 चुकाने पड़ रहे हैं. यह भी पढ़ें: LPG Price Today: गैस सिलेंडर की कीमतों में उछाल, 11 मार्च को नई दरें लागू, जानें दिल्ली-मुंबई समेत अपने शहर में एलपीजी के दाम
|शहर
|पेट्रोल की कीमत (प्रति लीटर)
|हैदराबाद
|₹107.46
|कोलकाता
|₹105.41
|जयपुर
|₹104.69
|मुंबई
|₹103.54
|बेंगलुरु
|₹102.99
|चेन्नई
|₹100.80
|दिल्ली
|₹94.77
|लखनऊ
|₹94.69
वैश्विक कच्चे तेल की स्थिति
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ब्रेंट क्रूड की कीमतें फिलहाल 100 डॉलर प्रति बैरल के आसपास बनी हुई हैं. अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के कारण वैश्विक तेल आपूर्ति मार्ग बाधित होने की आशंका जताई जा रही है. इन सब के बावजूद, भारतीय तेल कंपनियां जैसे IOCL, BPCL और HPCL फिलहाल कीमतों को स्थिर रखने की रणनीति अपना रही हैं, ताकि अंतरराष्ट्रीय दरों का सीधा बोझ आम उपभोक्ताओं पर न पड़े.
कीमतें क्यों रहती हैं अलग-अलग?
भारत में पेट्रोल की अंतिम खुदरा कीमत कई कारकों पर निर्भर करती है. इसमें कच्चे तेल की आधार लागत के अलावा, माल ढुलाई शुल्क (freight charges), केंद्र सरकार द्वारा लगाई जाने वाली एक्साइज ड्यूटी और राज्य सरकारों द्वारा लगाया जाने वाला वैट (VAT) शामिल है. अलग-अलग राज्यों में टैक्स की दरें अलग होने के कारण ही हैदराबाद, मुंबई और दिल्ली में पेट्रोल के भाव में बड़ा अंतर देखने को मिलता है.
साथ ही, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये की स्थिति भी तेल के आयात बिल को प्रभावित करती है. वर्तमान में रुपया डॉलर के मुकाबले ₹92 के करीब कारोबार कर रहा है, जिससे कच्चे तेल का आयात महंगा हो गया है.
ग्राहकों के लिए सलाह
ईंधन की कीमतें हर सुबह 6 बजे अपडेट की जाती हैं। ग्राहक अपने शहर की ताज़ा दरों के बारे में जानकारी तेल कंपनियों की आधिकारिक वेबसाइट या SMS के जरिए भी प्राप्त कर सकते हैं. विशेषज्ञ आने वाले दिनों में कीमतों में उतार-चढ़ाव की संभावना जता रहे हैं, जो पूरी तरह अंतरराष्ट्रीय हालातों पर निर्भर करेगा.