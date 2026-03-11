Weather Forecast Today, March 11: उत्तर भारत में बढ़ेगी तपिश, पहाड़ी राज्यों में बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट; जानें दिल्ली, मुंबई में आज कैसा रहेगा मौसम

(Photo Credits File)

Weather Forecast Today, March 11: देश के कई हिस्सों में मार्च की शुरुआत के साथ ही गर्मी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के ताजा अपडेट के अनुसार, अगले तीन दिनों यानी 12 मार्च तक उत्तर-पश्चिम भारत, गुजरात और मध्य प्रदेश के मैदानी इलाकों में दिन का तापमान सामान्य से 4-6 डिग्री सेल्सियस अधिक रहने की संभावना है. वहीं, जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्यों में पारा सामान्य से 5-7 डिग्री ऊपर जा सकता है.

उत्तर-मध्य भारत: सामान्य से अधिक रहेगा तापमान

आईएमडी के मुताबिक, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली सहित उत्तर-पश्चिम भारत के राज्यों में गर्मी का प्रकोप बढ़ेगा. गुजरात और मध्य प्रदेश में भी लू जैसी स्थिति बन सकती है. हालांकि, राहत की बात यह है कि 14 मार्च से एक नया पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) उत्तर-पश्चिम भारत को प्रभावित कर सकता है, जिससे तापमान में मामूली गिरावट आने की उम्मीद है. यह भी पढ़े: Weather Forecast Today: उत्तर भारत में गर्मी बढ़नी शूरू, पहाड़ों में बर्फबारी और बारिश का अलर्ट; IMD से जानें दिल्ली-मुंबई सहित अन्य राज्यों का आज का मौसम

पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश-ओलावृष्टि की संभावना

मैदानी इलाकों में बढ़ती गर्मी के बीच हिमालयी क्षेत्रों में मौसम का मिजाज बदला हुआ है. 16 मार्च तक जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी जारी रहने के आसार हैं. 11 मार्च को जम्मू-कश्मीर में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. साथ ही, इन क्षेत्रों में बिजली गिरने और ओलावृष्टि की भी चेतावनी दी गई है.

महानगरों का हाल: कहां होगी बारिश और कहां खिलेगी धूप?

विभिन्न शहरों के लिए आज (11 मार्च) का पूर्वानुमान इस प्रकार है:

मुंबई: शहर में आज बारिश की कोई संभावना नहीं है. आसमान साफ रहेगा और उमस भरी गर्मी महसूस की जा सकती है.

शहर में आज बारिश की कोई संभावना नहीं है. आसमान साफ रहेगा और उमस भरी गर्मी महसूस की जा सकती है. दिल्ली: राजधानी में शुष्क मौसम बना रहेगा. धूप तेज होने के कारण दिन के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी.

राजधानी में शुष्क मौसम बना रहेगा. धूप तेज होने के कारण दिन के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी. कोलकाता: पश्चिम बंगाल की राजधानी में आज 0.4 से 0.6 मिमी तक हल्की बारिश होने की उम्मीद है, जिससे उमस से थोड़ी राहत मिल सकती है.

पश्चिम बंगाल की राजधानी में आज 0.4 से 0.6 मिमी तक हल्की बारिश होने की उम्मीद है, जिससे उमस से थोड़ी राहत मिल सकती है. बेंगलुरु और चेन्नई: दक्षिण भारत के इन दोनों शहरों में बारिश की कोई चेतावनी नहीं है. मौसम पूरी तरह शुष्क और गर्म रहेगा.

दक्षिण भारत के इन दोनों शहरों में बारिश की कोई चेतावनी नहीं है. मौसम पूरी तरह शुष्क और गर्म रहेगा. हैदराबाद और शिमला: इन दोनों शहरों के लिए भी बुधवार को बारिश का कोई पूर्वानुमान नहीं है.

अंतरराष्ट्रीय अपडेट: दुबई और यूएई में बारिश के आसार

खाड़ी देशों की बात करें तो संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के राष्ट्रीय मौसम विज्ञान केंद्र (NCM) ने दुबई समेत अन्य क्षेत्रों में 12 मार्च तक बारिश और ठंडे तापमान की भविष्यवाणी की है. यहां आने वाले 24 घंटों में मौसम में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं.