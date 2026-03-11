VIDEO: मुंबई से सटे ठाणे में बड़ा हादसा, टेस्ट ड्राइव के दौरान गहरे गड्ढे में गिरी Tata Sierra, महिला चालक समेत 3 लोग जख्मी

(Photo Credits: Instagram/@shraddha_zimmedarkaun)

महाराष्ट्र के ठाणे शहर में मंगलवार शाम एक भीषण सड़क हादसा सामने आया. पांचपाखड़ी इलाके में स्थित एक शोरूम से टेस्ट ड्राइव के लिए निकली नई टाटा सिएरा (Tata Sierra) एसयूवी अनियंत्रित होकर एक निर्माणाधीन इमारत के करीब 20 फीट गहरे गड्ढे में जा गिरी. यह हादसा उस समय हुआ जब वाहन कथित तौर पर एक महिला चालक द्वारा चलाया जा रहा था. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें सफेद रंग की लग्जरी एसयूवी को गड्ढे के अंदर पलटा हुआ देखा जा सकता है.

अनियंत्रित होकर कई वाहनों को मारी टक्कर

चश्मदीदों और स्थानीय पुलिस के अनुसार, हादसा शाम करीब 7:30 बजे हुआ. शोरूम से बाहर निकलते ही चालक ने वाहन पर से नियंत्रण खो दिया. गड्ढे में गिरने से पहले तेज रफ्तार एसयूवी ने सड़क किनारे खड़े एक ऑटो रिक्शा और दो दोपहिया वाहनों को जोरदार टक्कर मारी. इसके बाद गाड़ी सुरक्षा घेरे को तोड़ते हुए सीधे 'एकत्व ग्रुप' (Ekatva Group) के निर्माण स्थल के गहरे गड्ढे में जा गिरी. यह भी पढ़े: Titwala Road Accident: तेज रफ्तार पिकअप ने सड़क किनारे चल रही महिला को रौंदा, हुई दर्दनाक मौत, ठाणे जिले के टिटवाला में भीषण एक्सीडेंट: VIDEO

ठाणे में बड़ा हादसा

View this post on Instagram A post shared by Shraddha Rai (@shraddha_zimmedarkaun)

एयरबैग ने बचाई जान, तीन लोग घायल

हादसे के वक्त कार में तीन लोग सवार थे. इनमें कल्याण की रहने वाली 36 वर्षीय चालक प्रिया कुमारी, शोरूम कर्मचारी चेतन देशमुख (30) और एक अन्य यात्री मिथिलेश पासवान (48) शामिल थे.

गनीमत रही कि हादसे के तुरंत बाद कार के एयरबैग्स खुल गए, जिससे तीनों की जान बच गई.

स्थानीय निवासियों और ठाणे नगर निगम (TMC) के आपदा प्रबंधन सेल ने तुरंत मौके पर पहुंचकर बचाव कार्य शुरू किया.

घायलों को इलाज के लिए नजदीकी कौशल्या अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

टाटा सिएरा ईवी (EV) टेस्ट म्यूल होने की चर्चा

प्रारंभिक रिपोर्टों और मौके पर मौजूद लोगों के अनुसार, यह वाहन रेड रजिस्ट्रेशन प्लेट वाला एक 'टेस्ट म्यूल' लग रहा था. माना जा रहा है कि यह टाटा की अपकमिंग सिएरा ईवी (Sierra EV) का हिस्सा हो सकता है, जिसकी वर्तमान में भारतीय सड़कों पर टेस्टिंग चल रही है. हालांकि, पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि क्या यह कोई तकनीकी खराबी थी या मानवीय भूल.

पुलिस की कार्रवाई और जांच जारी

नौपाड़ा पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है. क्रेन की मदद से बुरी तरह क्षतिग्रस्त एसयूवी को गड्ढे से बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है. पुलिस यह भी पता लगा रही है कि क्या शोरूम द्वारा टेस्ट ड्राइव के निर्धारित सुरक्षा नियमों का पालन किया गया था. निर्माण स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था की भी समीक्षा की जा रही है ताकि भविष्य में ऐसे हादसों को रोका जा सके.