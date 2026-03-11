Bangladesh vs Pakistan, 1st ODI 2026 Dhaka Weather Update: बांग्लादेश बनाम पाकिस्तान पहले वनडे में बारिश डालेगी खलल या फैंस उठाएंगे पूरे मैच का लुफ्त? यहां जानें ढाका के मौसम का हाल

बांग्लादेश बनाम पाकिस्तान (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Bangladesh National Cricket Team vs Pakistan National Cricket Team, Pakistan Tour of Bangladesh 2026 1st ODI Dhaka Weather Update: पाकिस्तान दौरे पर बांग्लादेश की मेजबानी में तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला आज यानी 11 मार्च को बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला ढाका (Dhaka) के शेर-ए-बांग्ला नेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Shere Bangla National Stadium) में भारतीय समयानुसार दोपहर 1:45 बजे से खेला जाएगा. इस मुकाबले में बांग्लादेश की कप्तानी मेहदी हसन मिराज (Mehidy Hasan Miraz) कर रहे हैं. जबकि पाकिस्तान की कमान शाहीन शाह अफरीदी (Shaheen Shah Afridi) के हाथों में है. यह भी पढ़ें: Bangladesh vs Pakistan, 1st ODI Preview: आज बांग्लादेश बनाम पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा पहला वनडे, मैच से पहले जानिए हेड टू हेड रिकॉर्ड्स, मिनी बैटल, स्ट्रीमिंग समेत सभी डिटेल्स

बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच होने वाले इस मुकाबले से पहले फैंस की नजरें ढाका के मौसम पर टिकी हुई हैं. मौसम रिपोर्ट के मुताबिक मैच के दौरान मौसम सामान्य रहने की संभावना है और बारिश की संभावना काफी कम बताई जा रही है. ऐसे में क्रिकेट फैंस को पूरे 50 ओवर का मुकाबला देखने को मिल सकता है.

पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए यह वनडे सीरीज काफी अहम मानी जा रही है. टी20 वर्ल्ड कप 2026 में दोनों टीमों का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा था. पाकिस्तान की टीम सुपर-8 चरण से आगे नहीं बढ़ पाई थी. वहीं बांग्लादेश की टीम इस बार टी20 वर्ल्ड कप में हिस्सा नहीं ले पाई थी. सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए बांग्लादेश ने भारत का दौरा करने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद टूर्नामेंट में स्कॉटलैंड को शामिल किया गया.

अब दोनों टीमें वनडे फॉर्मेट में नई शुरुआत करना चाहेंगी. पाकिस्तान की टीम की कप्तानी शाहीन शाह अफरीदी कर रहे हैं, जबकि बांग्लादेश की अगुवाई मेहदी हसन मिराज के हाथों में है. दोनों टीमों के पास कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो अकेले दम पर मैच का रुख बदल सकते हैं.

ढाका मौसम और बारिश का पूर्वानुमान

मौसम रिपोर्ट के अनुसार मैच के दौरान आसमान आंशिक रूप से साफ रहने की संभावना है. बारिश की संभावना काफी कम बताई जा रही है. दोपहर के समय तापमान लगभग 26 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है. हल्की नमी और गर्मी खिलाड़ियों के लिए चुनौती बन सकती है.

आर्द्रता का स्तर थोड़ा ज्यादा रह सकता है, जिससे खिलाड़ियों को गर्मी महसूस हो सकती है. हालांकि मौसम विभाग ने किसी भी भारी बारिश की चेतावनी जारी नहीं की है. ऐसे में पूरे मुकाबले के होने की संभावना ज्यादा है.

शेर-ए-बांग्ला नेशनल क्रिकेट स्टेडियम की ड्रेनेज व्यवस्था

ढाका के शेर-ए-बांग्ला नेशनल क्रिकेट स्टेडियम की ड्रेनेज व्यवस्था काफी अच्छी मानी जाती है. अगर हल्की बारिश भी होती है तो मैदान जल्दी सूख जाता है और मैच को दोबारा शुरू कराया जा सकता है. इसलिए मौसम की वजह से मैच पूरी तरह रद्द होने की संभावना बेहद कम है.

ढाका मौसम (Dhaka Weather Updates Live)

मौसम विभाग के अनुसार मैच के दौरान हल्के बादल छाए रह सकते हैं, लेकिन तेज बारिश की संभावना नहीं है. दृश्यता सामान्य रहने की उम्मीद है, जिससे मैच बिना किसी परेशानी के खेला जा सकेगा.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (BAN vs PAK 1st ODI Playing Prediction)

बांग्लादेश: मेहदी हसन मिराज (कप्तान), सौम्या सरकार, सैफ हसन, तंजीद हसन, नजमुल हुसैन शांतो, तौहीद हृदय, लिटन दास (विकेटकीपर), आफिफ हुसैन, रिशाद हुसैन, मुस्तफिजुर रहमान, तास्किन अहमद.

पाकिस्तान: साहिबजादा फरहान, मोहम्मद रिजवान (विकेटकीपर), सलमान अली आगा, हुसैन तलत, फहीम अशरफ, अब्दुल समद, शाहीन शाह अफरीदी (कप्तान), मोहम्मद वसीम, हारिस रऊफ, अबरार अहमद, फैसल अकरम.

नोट: बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के इस पहले वनडे मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.