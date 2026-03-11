Bangladesh vs Pakistan, 1st ODI 2026 Key Players To Watch Out: बांग्लादेश बनाम पाकिस्तान के बीच आज खेला जाएगा पहला वनडे, इन स्टार खिलाड़ियों पर रहेंगी सबकी नजरें

पाकिस्तान बनाम बांग्लादेश

Bangladesh National Cricket Team vs Pakistan National Cricket Team, Pakistan Tour of Bangladesh 2026 1st ODI Key Players To Watch: पाकिस्तान दौरे पर बांग्लादेश की मेजबानी में तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला आज यानी 11 मार्च को बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला ढाका (Dhaka) के शेर-ए-बांग्ला नेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Shere Bangla National Stadium) में भारतीय समयानुसार दोपहर 1:45 बजे से खेला जाएगा. इस वनडे सीरीज में बांग्लादेश की कप्तानी मेहदी हसन मिराज (Mehidy Hasan Miraz) कर रहे हैं. जबकि पाकिस्तान की कमान शाहीन शाह अफरीदी (Shaheen Shah Afridi) के हाथों में है. यह भी पढ़ें: Bangladesh vs Pakistan, 1st ODI 2026 Pitch Report: ढाका में पहले वनडे में बल्लेबाजों का चलेगा बल्ला या गेंदबाज दिखाएंगे दम? यहां जानें पिच रिपोर्ट

पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच यह वनडे सीरीज दोनों टीमों के लिए काफी अहम मानी जा रही है. टी20 वर्ल्ड कप 2026 में दोनों टीमों का प्रदर्शन निराशाजनक रहा था. पाकिस्तान की टीम सुपर-8 चरण से आगे नहीं बढ़ पाई थी, जिसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने टीम में कई बदलाव किए हैं. वहीं बांग्लादेश की टीम इस बार टी20 वर्ल्ड कप में हिस्सा नहीं ले पाई थी. सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए बांग्लादेश ने भारत का दौरा करने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद टूर्नामेंट में स्कॉटलैंड को शामिल किया गया. अब बांग्लादेश की टीम वनडे फॉर्मेट में वापसी करते हुए अपनी लय हासिल करना चाहेगी.

बांग्लादेश की टीम में आफिफ हुसैन (Afif Hossain) की वापसी हुई है, जिन्होंने दिसंबर 2024 के बाद पहली बार वनडे टीम में जगह बनाई है. वहीं लिटन दास (Litton Das) और महिदुल इस्लाम भुइयां (Mahidul Islam Bhuiyan) को भी टीम में बरकरार रखा गया है. हालांकि नुरुल हसन, जाकेर अली अनिक और शमीम हुसैन को इस सीरीज के लिए टीम में जगह नहीं मिली है. तेज गेंदबाज हसन महमूद और तंजीम हसन साकिब चोट के कारण टीम से बाहर हैं.

बांग्लादेश बनाम पाकिस्तान पहले वनडे में इन खिलाड़ियों पर रहेगी नजर (Key Players To Watch)

मेहदी हसन मिराज: बांग्लादेश के कप्तान और शानदार ऑलराउंडर. मिडिल ऑर्डर में उपयोगी रन बनाने के साथ-साथ अपनी ऑफ स्पिन गेंदबाजी से विकेट भी निकाल सकते हैं.

लिटन दास: बांग्लादेश के अनुभवी विकेटकीपर बल्लेबाज. टॉप ऑर्डर में तेजी से रन बनाने की क्षमता रखते हैं और टीम को मजबूत शुरुआत दिला सकते हैं.

शाहीन शाह अफरीदी: पाकिस्तान के कप्तान और घातक तेज गेंदबाज. नई गेंद से स्विंग और डेथ ओवरों में विकेट लेने की उनकी क्षमता उन्हें बेहद खतरनाक बनाती है.

मोहम्मद रिजवान: पाकिस्तान के भरोसेमंद विकेटकीपर बल्लेबाज. मिडिल ऑर्डर में पारी को संभालने और जरूरत पड़ने पर तेजी से रन बनाने की क्षमता रखते हैं.

इसके अलावा मुस्तफिजुर रहमान और तास्किन अहमद बांग्लादेश के लिए अहम भूमिका निभा सकते हैं, जबकि पाकिस्तान के लिए हारिस रऊफ और सलमान अली आगा भी मैच का पासा पलटने की क्षमता रखते हैं.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (BAN vs PAK 1st ODI Playing Prediction)

बांग्लादेश: मेहदी हसन मिराज (कप्तान), सौम्या सरकार, सैफ हसन, तंजीद हसन, नजमुल हुसैन शांतो, तौहीद हृदय, लिटन दास (विकेटकीपर), आफिफ हुसैन, रिशाद हुसैन, मुस्तफिजुर रहमान, तास्किन अहमद.

पाकिस्तान: साहिबजादा फरहान, मोहम्मद रिजवान (विकेटकीपर), सलमान अली आगा, हुसैन तलत, फहीम अशरफ, अब्दुल समद, शाहीन शाह अफरीदी (कप्तान), मोहम्मद वसीम, हारिस रऊफ, अबरार अहमद, फैसल अकरम.

नोट: बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के इस पहले वनडे मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.