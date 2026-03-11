Gold Price Today: वैश्विक तनाव के बीच भारतीय सर्राफा बाजार में सोने की कीमत में मामूली बढ़त; जानें आज दिल्ली-मुंबई सहित अन्य बड़े शहरों का आज ताजा रेट

Gold Representative Image (Photo Credits: Pixabay)

Gold Price Today March 11: भारतीय सर्राफा बाजार में आज, 11 मार्च 2026 को सोने की कीमतें काफी हद तक स्थिर रहीं. हालांकि, कुछ स्थानीय बाजारों में मामूली बढ़त दर्ज की गई है. बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि पश्चिम एशिया (मिडल ईस्ट) में जारी भू-राजनीतिक तनाव और अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपये में उतार-चढ़ाव के कारण निवेशक सोने को एक सुरक्षित विकल्प (Safe Haven) मान रहे हैं. इसके बावजूद, ऊंचे दाम होने के कारण खुदरा मांग में थोड़ी सावधानी देखी जा रही है.

महानगरों में आज के भाव (प्रति 10 ग्राम)

देश के प्रमुख शहरों में सोने के दाम लगभग एक समान बने हुए हैं. दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जैसे शहरों में 24 कैरेट (शुद्ध सोना) और 22 कैरेट (स्टैंडर्ड सोना) की कीमतें इस प्रकार हैं: यह भी पढ़े: Gold Price Today, February 1: सोने की कीमतों में स्थिरता, रिकॉर्ड ऊंचाई के करीब थमे भाव; जानें अपने शहर में 22K और 24K का ताजा रेट

शहर 22 कैरेट (INR) 24 कैरेट (INR) दिल्ली 1,48,850 1,62,380 मुंबई 1,48,850 1,62,380 बेंगलुरु 1,48,850 1,62,380 चेन्नई 1,48,850 1,62,380 कोलकाता 1,48,250 1,61,700 हैदराबाद 1,48,850 1,62,380

नोट: कोलकाता जैसे पूर्वी बाजारों में कीमतों में मामूली अंतर देखा गया है, जहां 24 कैरेट सोना 1,61,700 रुपये पर कारोबार कर रहा है.

कीमतों को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोने का वायदा कारोबार एक सीमित दायरे में रहा. बाजार विश्लेषकों के अनुसार, कीमतों में इस स्थिरता और उतार-चढ़ाव के पीछे तीन प्रमुख कारण हैं:

वैश्विक आर्थिक संकेत: अंतरराष्ट्रीय बाजार में मुद्रास्फीति (Inflation) के आंकड़े और ब्याज दरों को लेकर अनिश्चितता. भू-राजनीतिक तनाव: पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के कारण सुरक्षित निवेश के रूप में सोने की मांग बढ़ी है. स्थानीय मांग और टैक्स: विभिन्न राज्यों में स्थानीय कर (GST), मेकिंग चार्ज और परिवहन लागत के कारण खुदरा कीमतों में थोड़ा अंतर आता है.

निवेशकों और खरीदारों के लिए सलाह

बाजार के जानकारों का कहना है कि निकट भविष्य में सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव जारी रह सकता है. जो लोग शादी-ब्याह या निवेश के लिए सोना खरीदने की योजना बना रहे हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे खरीदारी करने से पहले अपने स्थानीय जौहरी से रीयल-टाइम दरों की पुष्टि जरूर करें. अंतिम खुदरा कीमत में मेकिंग चार्जेस और जीएसटी जुड़ने के बाद बदलाव संभव है.

उत्तर भारत के नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम जैसे शहरों में भी कीमतें दिल्ली के समान ही 1,62,380 रुपये (24 कैरेट) पर बनी हुई हैं. जयपुर और लखनऊ में भी भाव में कोई बड़ा बदलाव नहीं देखा गया है.