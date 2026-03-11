Silver Price Today March 11: उतार-चढ़ाव के बीच चांदी की कीमतों में स्थिरता, 11 मार्च को प्रमुख शहरों में नहीं बदला भाव, जानें आज की ताजा दरें

Silver jewellery (Photo Credits: Pixabay)

Silver Price Today March 11: भारतीय सर्राफा बाजार में आज, 11 मार्च 2026 को चांदी की कीमतों में कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिला है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमती धातुओं के उतार-चढ़ाव और घरेलू मांग में आए ठहराव के चलते आज सफेद धातु (White Metal) के दाम स्थिर बने हुए हैं. जहां एक ओर औद्योगिक क्षेत्र से मांग सामान्य बनी हुई है, वहीं दूसरी ओर निवेशक वैश्विक भू-राजनीतिक स्थितियों पर नजर बनाए हुए हैं.

प्रमुख महानगरों में चांदी के आज के भाव

देश के अलग-अलग हिस्सों में परिवहन लागत और स्थानीय करों के कारण कीमतों में मामूली अंतर देखा जा रहा है. 11 मार्च को प्रमुख शहरों में चांदी की दरें (प्रति किलोग्राम) इस प्रकार हैं: यह भी पढ़े: Gold Price Today: वैश्विक तनाव के बीच भारतीय सर्राफा बाजार में सोने की कीमत में मामूली बढ़त; जानें आज दिल्ली-मुंबई सहित अन्य बड़े शहरों का आज ताजा रेट

दिल्ली: ₹1,12,000 प्रति किलोग्राम.

₹1,12,000 प्रति किलोग्राम. मुंबई: ₹1,12,000 प्रति किलोग्राम.

₹1,12,000 प्रति किलोग्राम. चेन्नई: ₹1,15,500 प्रति किलोग्राम.

₹1,15,500 प्रति किलोग्राम. बेंगलुरु: ₹1,13,000 प्रति किलोग्राम.

₹1,13,000 प्रति किलोग्राम. कोलकाता: ₹1,12,000 प्रति किलोग्राम.

₹1,12,000 प्रति किलोग्राम. हैदराबाद: ₹1,15,500 प्रति किलोग्राम.

कीमतों को प्रभावित करने वाले मुख्य कारण

बाजार विश्लेषकों के अनुसार, चांदी की कीमतों में मौजूदा स्थिरता के पीछे कई महत्वपूर्ण वैश्विक और घरेलू कारण जिम्मेदार हैं:

वैश्विक मांग: अंतरराष्ट्रीय स्तर पर औद्योगिक उत्पादन में चांदी की मांग का बड़ा हिस्सा रहता है. वर्तमान में सोलर पैनल और इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों से मांग संतुलित बनी हुई है. डॉलर की स्थिति: अमेरिकी डॉलर की मजबूती या कमजोरी का सीधा असर चांदी की कीमतों पर पड़ता है. आज डॉलर इंडेक्स में स्थिरता के कारण घरेलू बाजार में भी शांति देखी जा रही है. पश्चिम एशिया में तनाव: हालांकि भू-राजनीतिक तनाव सुरक्षित निवेश की मांग बढ़ाता है, लेकिन वर्तमान में निवेशकों का ध्यान मुद्रास्फीति (Inflation) के आंकड़ों पर अधिक केंद्रित है.

औद्योगिक और खुदरा मांग का रुझान

भारत में चांदी का उपयोग न केवल आभूषणों और सिक्कों के लिए किया जाता है, बल्कि यह एक महत्वपूर्ण औद्योगिक धातु भी है. मार्च के इस महीने में खुदरा मांग मध्यम स्तर पर बनी हुई है. विशेषज्ञों का मानना है कि यदि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सोने की कीमतों में उछाल आता है, तो चांदी भी आने वाले दिनों में तेजी दिखा सकती है.

ग्राहकों के लिए सुझाव

यदि आप चांदी के आभूषण या सिक्के खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान रखें कि ऊपर दी गई कीमतें सांकेतिक हैं. अंतिम खुदरा मूल्य (Retail Price) में जीएसटी (GST), मेकिंग चार्ज और स्थानीय डीलर का कमीशन जुड़ने के बाद बदलाव हो सकता है. खरीदारी से पहले हमेशा अपने नजदीकी विश्वसनीय जौहरी से रीयल-टाइम भाव की पुष्टि करें.