Gold Rate Today, April 19, 2026: सोने की कीमतों में उछाल, 19 अप्रैल को दिल्ली-मुंबई समेत बड़े शहरों में जाने क्या हैं 22K और 24K के ताजा रेट

Gold Rate Today, April 19, 2026: भारतीय सर्राफा बाजार में आज, 19 अप्रैल 2026 को सोने की कीमतों में हल्की बढ़त देखी गई है. घरेलू बाजार में शादियों के सीजन के कारण बढ़ी मांग और वैश्विक स्तर पर स्थिर संकेतों ने कीमतों को मजबूती दी है. अमेरिकी डॉलर की स्थिति और भू-राजनीतिक गतिविधियों के बीच निवेशकों का रुझान सुरक्षित निवेश के रूप में सोने की ओर बना हुआ है, जिससे इसकी कीमतों में सकारात्मक रुझान देखने को मिल रहा है.

घरेलू मांग और वैश्विक बाजार का असर

बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, मौजूदा समय में शादियों का सीजन होने के कारण ज्वेलरी की दुकानों पर ग्राहकों की आवाजाही काफी अच्छी है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतें एक सीमित दायरे में कारोबार कर रही हैं, लेकिन घरेलू मांग इसे नीचे नहीं गिरने दे रही है. आज 24 कैरेट सोने का भाव ₹1,48,200 प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत ₹1,35,900 के करीब बनी हुई है. यह भी पढ़े: Gold Rate Today: शादी के सीजन में सोना खरीदने वालों के लिए राहत, गोल्ड की कीमतों में स्थिरता, जानें दिल्ली, मुंबई समेत अन्य बड़े शहरों में आज के ताजा रेट

प्रमुख शहरों में आज के रेट (प्रति 10 ग्राम)

देश के विभिन्न शहरों में स्थानीय करों और मेकिंग चार्ज के कारण कीमतों में थोड़ा अंतर हो सकता है. नीचे प्रमुख शहरों के भाव दिए गए हैं:

शहर 22 कैरेट (INR) 24 कैरेट (INR) दिल्ली 1,35,900 1,48,200 मुंबई 1,35,900 1,48,200 चेन्नई 1,35,900 1,48,200 कोलकाता 1,35,300 1,47,600 बेंगलुरु 1,35,900 1,48,200 अहमदाबाद 1,35,900 1,48,200 लखनऊ 1,35,900 1,48,200 नोएडा/गुरुग्राम 1,35,900 1,48,200

निवेश और खरीदारी का माहौल

सर्राफा व्यापारियों का मानना है कि आने वाले दिनों में भी सोने की कीमतों में मामूली उतार-चढ़ाव जारी रह सकता है. खुदरा खरीदारी और वैश्विक अनिश्चितताओं के कारण सोने को लगातार समर्थन मिल रहा है. हालांकि, कोलकाता जैसे कुछ शहरों में कीमतें अन्य महानगरों की तुलना में थोड़ी कम दर्ज की गई हैं.

ग्राहकों के लिए जरूरी सलाह

सोने की खरीदारी करने से पहले ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने शहर के ताजा लाइव रेट जरूर चेक करें. ऊपर दी गई कीमतें सांकेतिक हैं. अंतिम बिल में जीएसटी (GST), मेकिंग चार्ज और ज्वेलर्स के अपने मार्जिन के आधार पर कुल कीमत भिन्न हो सकती है. शुद्धता की जांच के लिए हमेशा हॉलमार्क वाली ज्वेलरी ही खरीदने की प्राथमिकता दें.