Gold Rate Today: शादी के सीजन में सोना खरीदने वालों के लिए राहत, गोल्ड की कीमतों में स्थिरता, जानें दिल्ली, मुंबई समेत अन्य बड़े शहरों में आज के ताजा रेट

Gold Rate Today, April 18, 2026: भारतीय सर्राफा बाजार में शनिवार, 18 अप्रैल 2026 को सोने की कीमतों में कोई बड़ा बदलाव नहीं देखा गया और भाव स्थिर बने रहे. वैश्विक स्तर पर कीमती धातुओं के स्थिर रुख और घरेलू मांग में संतुलन के चलते आज मामूली उतार-चढ़ाव दर्ज किया गया. देश के प्रमुख बाजारों में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,52,000 रुपये से 1,54,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के दायरे में कारोबार कर रही है, वहीं 22 कैरेट सोना 1,40,000 रुपये से 1,41,000 रुपये के बीच बना हुआ है.

प्रमुख शहरों में सोने के ताजा भाव

देश के अलग-अलग शहरों में स्थानीय करों (Local Taxes) और परिवहन लागत के कारण कीमतों में थोड़ा अंतर देखा गया है. शनिवार को प्रमुख महानगरों में कीमतें इस प्रकार रहीं: यह भी पढ़े: Gold Rate Today, April 17, 2026: दिल्ली, मुंबई और चेन्नई समेत प्रमुख शहरों में क्या हैं सोने के दाम? चेक करें 22K और 24K की कीमतें

दिल्ली: राजधानी में 24 कैरेट सोना 1,52,990 रुपये और 22 कैरेट 1,40,250 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बिक रहा है.

मुंबई: आर्थिक राजधानी में 24 कैरेट के दाम 1,52,840 रुपये और 22 कैरेट के 1,40,100 रुपये दर्ज किए गए.

चेन्नई: दक्षिण भारतीय शहरों में भाव थोड़े ऊंचे रहे, यहाँ 24 कैरेट सोना 1,53,820 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है.

लखनऊ और श्रीनगर: इन शहरों में कीमतें सबसे अधिक दर्ज की गईं, जहाँ 24 कैरेट सोना 1,54,240 रुपये के स्तर पर पहुंच गया है.

शहरों के अनुसार रेट लिस्ट (प्रति 10 ग्राम)

शहर 24K सोने का भाव (INR) 22K सोने का भाव (INR) दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम 1,52,990 1,40,250 मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु 1,52,840 1,40,100 अहमदाबाद 1,52,890 1,40,150 जयपुर, जोधपुर 1,53,910 1,41,110 हैदराबाद, पुणे 1,52,840 1,40,100

कीमतों में स्थिरता की क्या है वजह?

बाजार विश्लेषकों का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय बुलियन मार्केट में किसी बड़े ट्रिगर की कमी के कारण कीमतें एक सीमित दायरे में बनी हुई हैं. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सोने की कीमतों में बड़ी हलचल न होने और घरेलू बाजार में शादियों के सीजन के बावजूद स्थिर मांग ने कीमतों को उछाल लेने से रोका है. शहरों के बीच कीमतों का यह मामूली अंतर मुख्य रूप से राज्य सरकारों द्वारा लगाए जाने वाले वैट (VAT), चुंगी और ज्वेलर्स के अपने मेकिंग चार्जेस पर निर्भर करता है.

आगे कैसा रहेगा बाजार का हाल?

विशेषज्ञों के मुताबिक, निकट भविष्य में भी सोने की कीमतों में बड़े बदलाव की संभावना कम है. जब तक वैश्विक राजनीति या आर्थिक संकेतकों (जैसे अमेरिकी डॉलर की स्थिति या ब्याज दरें) में बड़ा बदलाव नहीं आता, तब तक सोना इसी रेंज में कारोबार करता रहेगा. निवेशकों और खरीदारों के लिए यह एक स्थिर समय है, लेकिन किसी भी बड़े निवेश से पहले विशेषज्ञों की सलाह और हॉलमार्क की जांच करना आवश्यक है.