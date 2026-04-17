Gold Rate Today, April 17, 2026: दिल्ली, मुंबई और चेन्नई समेत प्रमुख शहरों में क्या हैं सोने के दाम? चेक करें 22K और 24K की कीमतें
प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: Pixabay)

Gold Rate Today, April 17, 2026:  भारतीय सर्राफा बाजार (Indian Bullion Market)  में शुक्रवार, 17 अप्रैल 2026 को सोने की कीमतों में कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिला. प्रमुख शहरों में सोने के दाम (Gold Rates) काफी हद तक स्थिर रहे. बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बुलियन मार्केट में किसी बड़ी हलचल के अभाव और घरेलू मांग में संतुलन के कारण कीमतों में यह स्थिरता बनी हुई है. देश के अधिकांश शहरी बाजारों में 24 कैरेट सोना 15,300 से 15,450 रुपये प्रति ग्राम के बीच बना हुआ है. दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु, अहमदाबाद, कोलकाता, श्रीनगर, जयपुर, लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम जैसे प्रमुख शहरों में सोने के ताजा भाव देखें. यह भी पढ़ें: Gold Rate Today, April 16, 2026: अक्षय तृतीया से पहले सोने की कीमतों में उछाल, दिल्ली-मुंबई समेत बड़े शहरों में चेक करें 22K और 24K के दाम

प्रमुख शहरों में आज का गोल्ड रेट (प्रति 10 ग्राम)

शहर 24K गोल्ड (INR) 22K गोल्ड (INR)
दिल्ली 1,52,990 1,40,250
मुंबई 1,52,840 1,40,100
चेन्नई 1,53,820 1,41,000
कोलकाता 1,52,840 1,40,100
बेंगलुरु 1,52,840 1,40,100
अहमदाबाद 1,52,890 1,40,150
जयपुर 1,53,910 1,41,110
लखनऊ 1,54,240 1,41,420
श्रीनगर 1,54,240 1,41,420

क्षेत्रीय स्तर पर कीमतों में भिन्नता

कीमतों में स्थिरता के बावजूद, क्षेत्रीय स्तर पर मामूली अंतर बना हुआ है. दक्षिण भारत के बाजारों, विशेषकर चेन्नई में सोने की कीमतें अन्य प्रमुख शहरों की तुलना में सबसे अधिक दर्ज की गई हैं.  चेन्नई में उच्च स्थानीय मांग और लॉजिस्टिक्स खर्चों के कारण रेट्स ऊंचे बने हुए हैं.

वहीं, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे महानगरों में कीमतें लगभग एक समान रहीं, जो इन क्षेत्रों में स्थिर मांग पैटर्न और एकसमान मूल्य निर्धारण बेंचमार्क का संकेत देती हैं.

उत्तर भारत और टियर-2 शहरों का हाल

दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम जैसे एनसीआर क्षेत्रों में कीमतें पश्चिमी बाजारों की तुलना में थोड़ी अधिक रहीं. लखनऊ, जयपुर और श्रीनगर जैसे टियर-2 शहरों में भी दरें मामूली रूप से बढ़ी हुई दिखीं। स्थानीय ज्वेलर्स के अनुसार, परिवहन लागत और स्थानीय मांग इन शहरों में कीमतों के थोड़ा ऊपर रहने का मुख्य कारण है.

अक्षय तृतीया के नजदीक आने के साथ ही ग्राहकों में खरीदारी को लेकर रुचि बढ़ रही है, लेकिन कीमतों में भारी उछाल न होने से मध्यम वर्ग के खरीदारों को थोड़ी राहत मिली है. निवेश के नजरिए से भी फिलहाल सोना एक मजबूत दायरे में बना हुआ है.