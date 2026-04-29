BAN vs NZ, 2nd T20I 2026 Live Score Update: चटगांव में बांग्लादेश बनाम न्यूजीलैंड के बीच खेला जा रहा रोमांचक मुकाबला, यहां देखें मैच का लाइव स्कोर अपडेट

बांग्लादेश बनाम न्यूजीलैंड (Photo Credit: X Formerly Twitter)

New Zealand National Cricket Team vs Bangladesh National Cricket Team, 2nd T20I Match Live Score Update: न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला आज यानी 29 अप्रैल को खेला जा रहा है. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला चट्टोग्राम (Chattogram) के बीर श्रेष्ठो फ्लाइट लेफ्टिनेंट मतीउर रहमान स्टेडियम (Bir Sreshtho Flight Lieutenant Matiur Rahman Stadium) में भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 बजे से खेला जा रहा है. बांग्लादेश की टीम पहले मुकाबले में शानदार जीत दर्ज कर सीरीज में बढ़त बना चुकी है और इस मैच को जीतकर सीरीज अपने नाम करना चाहेगी. वहीं न्यूजीलैंड की टीम वापसी कर सीरीज बराबर करने के इरादे से मैदान में उतरी है.

न्यूजीलैंड दौरा बांग्लादेश 2026 के दूसरे टी20 मुकाबले में दोनों टीमें जीत के इरादे से मैदान में उतरी हैं. पहले मुकाबले में बांग्लादेश ने 180 से ज्यादा रन का लक्ष्य आसानी से हासिल करते हुए छह विकेट से जीत दर्ज की थी. ऐसे में इस मैच में भी कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है. टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में दोनों टीमों के बीच अब तक 21 मुकाबले खेले गए हैं. जिसमें न्यूजीलैंड ने 15 मैच जीते हैं, जबकि बांग्लादेश को 5 मुकाबलों में जीत मिली है. एक मैच बेनतीजा रहा है.

बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (Bangladesh National Cricket Team vs New Zealand National Cricket Team Match Scorecard)

दूसरा टी20 मुकाबला चटगांव के बीर श्रेष्ठो फ्लाइट लेफ्टिनेंट मतीउर रहमान स्टेडियम में खेला जा रहा है. यहां की पिच संतुलित मानी जाती है, जो बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों को मदद करती है. पिछले मुकाबले में लक्ष्य का पीछा करना आसान नजर आया था, ऐसे में इस मैच में भी चेज करने वाली टीम को फायदा मिल सकता है.

विकेटकीपर बल्लेबाज डेन क्लेवर ने पिछले मुकाबले में शानदार अर्धशतक जड़ा था और तेज स्ट्राइक रेट से रन बनाए थे. वहीं रिशाद हुसैन ने गेंदबाजी में शानदार प्रदर्शन करते हुए अहम विकेट चटकाए थे. इस मुकाबले में भी इन खिलाड़ियों पर सभी की नजरें रहेंगी.

नोट: बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.