LPG Cylinder Price Rules: 1 मई से बदल सकते हैं गैस टंकी के दाम और बुकिंग नियम, जानें आपकी जेब पर कितना बढ़ेगा बोझ

एलपीजी सिलेंडर (Photo Credits: File Image)

नई दिल्ली, 29 अप्रैल: जैसे-जैसे मई का महीना करीब आ रहा है, देश के करोड़ों उपभोक्ताओं की निगाहें एलपीजी (LPG) सिलेंडर यानी गैसी की टंकी की कीमतों पर टिक गई हैं. पश्चिम एशिया (West Asia) में जारी भू-राजनीतिक तनाव (Geopolitical Tensions) और अमेरिका-इजरायल-ईरान संघर्ष (US-Israel-Iran Conflict) के कारण वैश्विक ऊर्जा संकट गहरा गया है, जिसका सीधा असर भारत में ईंधन की कीमतों पर पड़ रहा है. इंडियन ऑयल (Indane), भारत पेट्रोलियम (Bharat Gas) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HP Gas) जैसी तेल विपणन कंपनियां (OMCs) हर महीने की पहली तारीख को गैस की कीमतों की समीक्षा करती हैं. संभावना जताई जा रही है कि 1 मई 2026 से सिलेंडर के दामों में एक और बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है. यह भी पढ़ें: LPG सिलेंडर के नियमों में 1 मई से बड़ा बदलाव: बिना OTP नहीं मिलेगी डिलीवरी, बुकिंग के समय में भी हुआ बदलाव

19 किलो कमर्शियल सिलेंडर पर सबसे ज्यादा असर

पिछले दो महीनों में 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में भारी उछाल आया है. मार्च और अप्रैल के दौरान कंपनियों ने इनकी कीमतों में तीन बार बढ़ोतरी की. अकेले अप्रैल महीने में ही महानगरों में कमर्शियल सिलेंडर के दाम 195 रुपये से लेकर 218 रुपये तक बढ़ाए गए थे. वर्तमान में दिल्ली में इसकी कीमत 2078.50 रुपये और कोलकाता में 2208 रुपये के करीब है. विशेषज्ञों का मानना है कि कच्चे तेल की आपूर्ति में बाधा और हॉर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) के बंद होने के जोखिम को देखते हुए मई में भी इसके दाम बढ़ सकते हैं.

घरेलू गैस (14.2 किलो) की वर्तमान स्थिति

14.2 किलोग्राम वाले घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में कमर्शियल सिलेंडर के मुकाबले कम उतार-चढ़ाव देखा गया है. अप्रैल 2026 में इसके दाम स्थिर रखे गए थे, हालांकि मार्च में इसमें 60 रुपये की बढ़ोतरी की गई थी. वर्तमान में दिल्ली में घरेलू गैस सिलेंडर 913 रुपये, मुंबई में 912.5 रुपये और कोलकाता में 939 रुपये में मिल रहा है. तेल कंपनियां वैश्विक घाटे की भरपाई के लिए मई में इसमें भी मामूली बढ़ोतरी का फैसला ले सकती हैं.

बुकिंग नियमों में बदलाव की संभावना

1 मई से केवल कीमतें ही नहीं, बल्कि सिलेंडर बुकिंग के नियमों में भी बदलाव होने की चर्चा है. रिपोर्ट्स के अनुसार, कंपनियां दो सिलेंडरों के बीच की बुकिंग अवधि (Lock-in period) को फिर से संशोधित कर सकती हैं. वर्तमान में शहरी क्षेत्रों में दो बुकिंग के बीच 25 दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिन का अंतर अनिवार्य है. इसके साथ ही, सुरक्षित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 'ओटीपी-आधारित' (OTP-based) डिलीवरी सिस्टम को स्थायी रूप से लागू किया जा सकता है. यह भी पढ़ें: LPG Gas Cylinder Booking New Rules: 1 मई से बदल सकते हैं एलपीजी सिलेंडर बुकिंग के नियम, जानें उपभोक्ताओं पर क्या होगा असर

सरकार और कंपनियों का पक्ष

भारी वैश्विक दबाव के बावजूद, सरकार ने आश्वासन दिया है कि घरेलू एलपीजी, पीएनजी और सीएनजी की 100% आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है. एचपीसीएल (HPCL) के आंकड़ों के मुताबिक, अप्रैल के शुरुआती 27 दिनों में देशभर में 335 लाख से अधिक सिलेंडर वितरित किए गए हैं. कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के अनुसार, भारत की ऊर्जा निर्भरता को देखते हुए भविष्य में आपूर्ति के स्रोतों में विविधता लाना अनिवार्य होगा ताकि युद्ध जैसी स्थितियों में कीमतों को स्थिर रखा जा सके.