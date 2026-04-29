Exit Poll Results 2026: आज शाम जारी होंगे बंगाल और तमिलनाडु समेत 5 राज्यों के एग्जिट पोल, जानें सही समय और नियम

प्रतीकात्मक तस्वीर (File Image)

Exit Poll Results 2026 Date and Time: भारत के पांच राज्यों—पश्चिम बंगाल (West Bengal), तमिलनाडु (Tamil Nadu), असम (Assam), केरल (Kerala) और पुडुचेरी (Puducherry) में विधानसभा चुनावों (Assembly Elections) की प्रक्रिया आज अपने अंतिम चरण में पहुंच गई है. जैसे ही पश्चिम बंगाल में आज शाम मतदान संपन्न होगा, पूरे देश की नजरें 'एग्जिट पोल' (Exit Poll) के नतीजों पर टिक जाएंगी. विभिन्न मीडिया संस्थान और सर्वे एजेंसियां इन पांचों क्षेत्रों के लिए अपने अनुमान पेश करेंगी, जो आधिकारिक परिणाम आने से पहले जनता के मूड और संभावित सत्ता परिवर्तन का संकेत देंगे. यह भी पढ़ें: West Bengal Elections 2026: पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण का मतदान शुरू, भवानीपुर में ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी के बीच 'महासंग्राम'

एग्जिट पोल जारी होने का समय: कब खत्म होगा इंतजार?

भारतीय चुनाव आयोग (ECI) के नियमों के अनुसार, मतदान प्रक्रिया पूरी होने से पहले किसी भी तरह के एग्जिट पोल का प्रकाशन या प्रसारण प्रतिबंधित है. चुनाव आयोग ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126A के तहत स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि 29 अप्रैल (बुधवार) को शाम 6:30 बजे के बाद ही एग्जिट पोल के परिणाम दिखाए जा सकेंगे. शाम 6:00 बजे अंतिम चरण की वोटिंग खत्म होने के ठीक आधे घंटे बाद टीवी चैनलों और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ये अनुमान आने शुरू हो जाएंगे.

इन 5 राज्यों के रुझानों पर रहेगी नजर

एग्जिट पोल के अनुमानों में मुख्य रूप से इन पांच राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश को कवर किया जाएगा:

पश्चिम बंगाल

तमिलनाडु

असम

केरल

पुडुचेरी

इन सभी राज्यों में अलग-अलग चरणों में मतदान हुआ है, लेकिन नियमानुसार सभी के आंकड़े एक साथ आज शाम ही जारी किए जाएंगे.

चुनाव आयोग की सख्त गाइडलाइंस

आयोग ने मीडिया संस्थानों और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को चेतावनी दी है कि वे प्रतिबंधित समय के दौरान किसी भी ऐसी सामग्री का प्रचार न करें जो मतदाताओं के व्यवहार को प्रभावित कर सकती हो. इसमें ओपिनियन पोल या ऐसा कोई भी विश्लेषण शामिल है जो किसी पार्टी विशेष के पक्ष में माहौल बनाए. आयोग ने साफ किया है कि इन नियमों का उल्लंघन करने पर दो साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं. यह भी पढ़ें: West Bengal Elections 2026: दूसरे चरण का मतदान शुरू, पीएम मोदी ने रिकॉर्ड वोटिंग की अपील कर कहा- 'लोकतंत्र को जीवंत बनाएं'

कैसे तैयार होते हैं एग्जिट पोल?

एग्जिट पोल एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें मतदान केंद्र से बाहर निकलने वाले मतदाताओं से सीधे सवाल पूछे जाते हैं. सर्वे एजेंसियां शहर और ग्रामीण इलाकों के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करते हुए डेटा इकट्ठा करती हैं. फिर इस डेटा का विश्लेषण करके वोट शेयर और संभावित सीटों की संख्या का अनुमान लगाया जाता है. हालांकि ये अंतिम परिणाम नहीं होते, लेकिन इनसे अक्सर राजनीतिक दिशा का अंदाजा लग जाता है.

29 अप्रैल के बाद क्या?

आज शाम 6:30 बजे के बाद जारी होने वाले अनुमान केवल शुरुआती रुझान होंगे. सभी पांच राज्यों के वास्तविक और आधिकारिक नतीजे 4 मई, 2026 को मतगणना के बाद घोषित किए जाएंगे. तब तक एग्जिट पोल की बहस राजनीतिक गलियारों और जनता के बीच चर्चा का मुख्य विषय बनी रहेगी.