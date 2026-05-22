Rajya Sabha Elections 2026:10 राज्यों की 24 सीटों पर 18 जून को होगा मतदान, चुनाव आयोग ने जारी किया पूरा शेड्यूल

चुनाव आयोग (Photo Credits: File Image)

नई दिल्ली, 22 मई: भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) यानी ईसीआई (ECI) ने शुक्रवार को राज्यसभा (Rajya Sabha) की 24 सीटों पर होने वाले द्विवार्षिक चुनावों (Biennial Elections) के कार्यक्रम की आधिकारिक घोषणा कर दी है. ये सीटें आगामी जून और जुलाई 2026 में मौजूदा सदस्यों का कार्यकाल समाप्त होने के कारण खाली हो रही हैं. चुनाव आयोग द्वारा जारी विस्तृत शेड्यूल के अनुसार, 10 राज्यों की इन 24 सीटों के लिए आधिकारिक अधिसूचना 1 जून को जारी की जाएगी, जिसके साथ ही देश में उच्च सदन के लिए राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो जाएंगी. यह भी पढ़ें: Remaining AAP MPs In Rajya Sabha: राज्यसभा में AAP को बड़ा झटका, 7 सांसदों के जाने के बाद सिर्फ 3 सदस्य बचे

नामांकन से लेकर नतीजों तक का पूरा कार्यक्रम

निर्वाचन आयोग ने स्वतंत्र और पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए सभी महत्वपूर्ण तिथियां तय कर दी हैं:

आधिकारिक अधिसूचना जारी होने की तिथि: 1 जून 2026

1 जून 2026 नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि: 8 जून 2026

8 जून 2026 नामांकन पत्रों की जांच (Scrutiny): 9 जून 2026

9 जून 2026 नाम वापसी की अंतिम तिथि: 11 जून 2026

11 जून 2026 मतदान की तिथि और समय: 18 जून 2026 (सुबह 9:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक)

18 जून 2026 (सुबह 9:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक) मतगणना (Counting of Votes): 18 जून 2026 (शाम 5:00 बजे से)

18 जून 2026 (शाम 5:00 बजे से) चुनाव प्रक्रिया पूरी होने की अंतिम तिथि: 20 जून 2026

इन 10 राज्यों में डाले जाएंगे वोट

यह चुनाव मुख्य रूप से देश के 10 राज्यों की खाली हो रही सीटों पर केंद्रित होगा. इसके तहत आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक की 4-4 सीटों, मध्य प्रदेश और राजस्थान की 3-3 सीटों, झारखंड की 2 सीटों तथा मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम की 1-1 सीट पर मतदान कराया जाएगा.

इसके साथ ही, आयोग ने महाराष्ट्र और तमिलनाडु की एक-एक सीट पर होने वाले उपचुनावों के लिए भी इसी समान कार्यक्रम की घोषणा की है.

खड़गे और देवेगौड़ा समेत कई दिग्गजों का कार्यकाल हो रहा समाप्त

जून-जुलाई की इस अवधि में सेवानिवृत्त होने वाले सांसदों में भारतीय राजनीति के कई शीर्ष नाम शामिल हैं. कर्नाटक से कांग्रेस अध्यक्ष व राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा का कार्यकाल समाप्त हो रहा है. वहीं, मध्य प्रदेश से वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह भी सेवानिवृत्त हो रहे हैं.

इनके अतिरिक्त, झारखंड की उस सीट पर भी चुनाव कराया जाएगा जो दिग्गज नेता दिवंगत शिबू सोरेन के निधन के बाद से अगस्त 2025 से लगातार खाली चल रही थी. अन्य सेवानिवृत्त होने वाले प्रमुख सदस्यों में अयोध्या रामी रेड्डी अल्ला, पिल्ली सुभाष चंद्र बोस, नीरज डांगी, राजेंद्र गहलोत और जॉर्ज कुरियन शामिल हैं. यह भी पढ़ें: Assembly Elections 2026: पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल सहित 5 राज्यों में वोटिंग कब? आज शाम 4 बजे चुनाव आयोग कर सकता है ऐलान

विशेष पेन से दर्ज होगी प्राथमिकता, कड़ी निगरानी के निर्देश

चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि राज्यसभा चुनाव मतपत्रों (Ballot Papers) के माध्यम से आयोजित किए जाते हैं. वोटिंग के दौरान पसंद या प्राथमिकता दर्ज करने के लिए केवल रिटर्निंग ऑफिसर (RO) द्वारा प्रदान किए गए विशेष विनिर्देशों (Specifications) वाले एकीकृत बैंगनी रंग के स्केच पेन (Violet-coloured sketch pens) का ही उपयोग करने की अनुमति होगी. इसके अलावा किसी अन्य पेन से लगाया गया निशान अमान्य माना जाएगा. निष्पक्षता बनाए रखने के लिए पूरी प्रक्रिया की निगरानी विशेष पर्यवेक्षकों (Observers) द्वारा की जाएगी.