Bihar Legislative Council Elections 2026: 10 सीटों पर चुनाव का बिगुल बजा, 18 जून को होगी वोटिंग; नीतीश कुमार की सीट पर उपचुनाव

चुनाव आयोग (Photo Credits: File Image)

पटना, 26 मई: बिहार की राजनीति (Bihar Politics) में एक बार फिर चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं. भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) (ECI) ने मंगलवार को बिहार विधान परिषद (Bihar Legislative Council) की 10 रिक्त सीटों पर चुनाव कराने की आधिकारिक घोषणा कर दी है. चुनाव आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, इन सभी 10 सीटों के लिए आगामी 18 जून 2026 को मतदान (Polling) कराया जाएगा. इस चुनावी प्रक्रिया में एक सीट पर उपचुनाव होना है, जो पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Former Chief Minister Nitish Kumar) के उच्च सदन (राज्यसभा) के लिए चुने जाने के बाद खाली हुई थी. इसके अतिरिक्त, अन्य 9 सीटों पर द्विवार्षिक चुनाव (Biennial Elections) होंगे, क्योंकि इन सदस्यों का कार्यकाल आगामी 28 जून को समाप्त होने जा रहा है. यह भी पढ़ें: बिहार के CM नीतीश कुमार ने JD(U) कार्यकर्ताओं के विरोध के बीच राज्यसभा चुनाव के लिए दाखिल किया नामांकन पत्र (See Pics and Videos)

इन 9 सदस्यों का कार्यकाल हो रहा समाप्त; कुछ सीटें पहले से हैं खाली

विधान परिषद के जिन 9 सदस्यों का कार्यकाल जून के अंत में समाप्त होने जा रहा है, उनमें डॉ. कुमुद वर्मा, प्रोफेसर गुलाम गौस, मोहम्मद फारूक, भीष्म साहनी, भगवान सिंह कुशवाहा, संजय प्रकाश, समीर कुमार सिंह, सम्राट चौधरी और सुनील कुमार सिंह शामिल हैं।

निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि निवर्तमान सदस्यों में से सम्राट चौधरी और भगवान सिंह कुशवाहा की सीटें व्यावहारिक रूप से पहले ही खाली हो चुकी हैं, क्योंकि ये दोनों नेता हालिया चुनावों में बिहार विधानसभा (MLA) के सदस्य चुने जा चुके हैं। आयोग ने नीतीश कुमार की खाली सीट पर होने वाले उपचुनाव और बाकी 9 नियमित सीटों के लिए अलग-अलग आधिकारिक अधिसूचनाएं जारी की हैं। इसके साथ ही, इसी अवधि के दौरान कर्नाटक विधान परिषद की कुछ सीटों के लिए भी चुनाव संपन्न कराए जाएंगे।

नामांकन से लेकर नतीजों तक: ऐसा रहेगा पूरा चुनावी शेड्यूल

चुनाव आयोग द्वारा घोषित समय-सारणी के अनुसार, इस चुनावी प्रक्रिया के मुख्य चरण जून के पहले और दूसरे सप्ताह में संपन्न होंगे:

संख्या बल में एनडीए का पलड़ा भारी, 9 सीटों पर जीत लगभग तय

बिहार की वर्तमान राजनीतिक स्थिति और विधानसभा के भीतर संख्या बल को देखें तो सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) बेहद मजबूत स्थिति में नजर आ रहा है. बिहार विधानसभा में इस समय एनडीए के पास कुल 201 विधायकों का प्रचंड बहुमत है.

इस मजबूत आंकड़े को देखते हुए राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि 10 में से 9 सीटों पर एनडीए की जीत पूरी तरह से तय है, जबकि विपक्षी महागठबंधन के खाते में केवल एक सीट जाने की संभावना है. हालांकि, राजनीतिक गलियारों में इस बात की भी चर्चाएं तेज हैं कि यदि एनडीए सभी 10 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का साहसिक फैसला लेता है, तो हाल ही में हुए राज्यसभा चुनावों की तरह यहां भी एक बार फिर कड़ी राजनीतिक घेरेबंदी और जोड़-तोड़ (Political Manoeuvring) देखने को मिल सकती है.