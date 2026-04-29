West Bengal Elections 2026: पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण का मतदान शुरू, भवानीपुर में ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी के बीच 'महासंग्राम'

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 (Photo Credits: File Image)

कोलकाता, 29 अप्रैल: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 (West Bengal Legislative Assembly Elections 2026) के दूसरे और अंतिम चरण के लिए आज सुबह 7:00 बजे से मतदान (Second Phase Voting) शुरू हो गया है. 294 सदस्यीय विधानसभा के इस निर्णायक दौर में आज शेष 142 निर्वाचन क्षेत्रों में वोट डाले जा रहे हैं. 23 अप्रैल को हुए पहले चरण के भारी मतदान के बाद, आज का दिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Chief Minister Mamata Banerjee) और विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी (Suvendu Adhikari) जैसे दिग्गजों का राजनीतिक भविष्य तय करेगा. यह भी पढ़ें: West Bengal Assembly Elections 2026: अंतिम चरण के लिए मंच तैयार, 3.2 करोड़ मतदाता करेंगे 1,448 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला

भवानीपुर पर टिकीं सबकी निगाहें

आज के मतदान में सबसे अधिक चर्चा भवानीपुर निर्वाचन क्षेत्र की है, जहां तृणमूल कांग्रेस (AITC) की प्रमुख ममता बनर्जी और भाजपा के शुभेंदु अधिकारी के बीच सीधा मुकाबला है. एक रणनीतिक बदलाव के तहत, शुभेंदु अधिकारी इस बार दो सीटों—भवानीपुर और अपने गढ़ नंदीग्राम—से चुनाव लड़ रहे हैं. चुनाव आयोग ने शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय बलों की 800 से अधिक कंपनियां तैनात की हैं.

सुबह से ही केंद्रों पर लंबी कतारें

कोलकाता और उत्तर 24 परगना के मतदान केंद्रों के बाहर सुबह से ही मतदाताओं की लंबी कतारें देखी जा रही हैं. भवानीपुर के हाई-प्रोफाइल मुकाबले के अलावा, आज कई वरिष्ठ मंत्रियों की किस्मत भी दांव पर है, जिनमें फिरहाद हकीम, शशि पांजा और ब्रात्य बसु प्रमुख हैं. इस चरण में 3.22 करोड़ से अधिक पात्र मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे. यह भी पढ़ें: West Bengal Elections 2026 ‘ममता की बातों को गंभीरता से क्यों लेना’: अमित शाह ने 'पेड समर्थकों' के आरोपों को किया खारिज, बंगाल में जीत का दावा

सत्ता की चाबी और चुनावी समीकरण

यह चरण तृणमूल कांग्रेस के चौथे कार्यकाल के प्रयास और भाजपा की पहली बार राज्य में सरकार बनाने की कोशिशों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है. पिछले चरण में हुई छिटपुट घटनाओं को देखते हुए, चुनाव आयोग ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं ताकि मतदाता बिना किसी भय के वोट डाल सकें.

नतीजों का इंतजार

आज शाम 6:00 बजे तक मतदान प्रक्रिया जारी रहेगी. इसके साथ ही सभी 294 सीटों के लिए वोटों की गिनती 4 मई, 2026 को निर्धारित की गई है. अगले कुछ घंटों में यह साफ हो जाएगा कि बंगाल की जनता ने अगले पांच वर्षों के लिए राज्य की बागडोर किसके हाथों में सौंपने का मन बनाया है.