West Bengal Elections 2026: दूसरे चरण का मतदान शुरू, पीएम मोदी ने रिकॉर्ड वोटिंग की अपील कर कहा- 'लोकतंत्र को जीवंत बनाएं'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Photo Credits: File Image)

नई दिल्ली/कोलकाता, 29 अप्रैल: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 (West Bengal Assembly Elections 2026) के दूसरे और अंतिम चरण के लिए आज सुबह से मतदान जारी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने बुधवार सुबह सोशल मीडिया (Social Media) प्लेटफॉर्म 'X' के जरिए मतदाताओं से रिकॉर्ड संख्या में मतदान करने का आह्वान किया. पीएम मोदी (PM Modi) ने विशेष रूप से महिलाओं और युवाओं से आग्रह किया कि वे अपने मताधिकार का प्रयोग कर भारतीय लोकतंत्र को अधिक जीवंत और सहभागी बनाएं. यह भी पढ़ें: West Bengal Elections 2026: पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण का मतदान शुरू, भवानीपुर में ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी के बीच 'महासंग्राम'

पीएम मोदी का संदेश और मतदान की शुरुआत

प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा, 'आज पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 का दूसरा चरण है. मैं आज मतदान करने वाले सभी लोगों से रिकॉर्ड संख्या में वोट डालने का आग्रह करता हूँ. यह महत्वपूर्ण है कि विशेष रूप से बंगाल की महिलाएं और युवा बड़ी संख्या में बाहर आएं और अपने अधिकार का उपयोग करें.'

मतदान शुरू होते ही विभिन्न केंद्रों पर मतदाताओं की सक्रियता देखी जा रही है. कामरहाटी विधानसभा क्षेत्र के हीरालाल मजूमदार कॉलेज में बने 'पिंक पोलिंग स्टेशन' पर सुबह से ही महिलाओं की लंबी कतारें नजर आईं.

भवानीपुर पर टिकीं नजरें और राजनीतिक समीकरण

इस अंतिम चरण में सबकी निगाहें भवानीपुर सीट पर हैं, जहाँ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और भाजपा के शुभेंदु अधिकारी के बीच सीधा मुकाबला है. 2011 से यह सीट तृणमूल कांग्रेस का गढ़ रही है. आज सात जिलों की कुल 142 निर्वाचन क्षेत्रों में वोट डाले जा रहे हैं. 2021 के आंकड़ों पर गौर करें तो इन 142 सीटों में से तृणमूल ने 123, भाजपा ने 18 और वामदलों ने एक सीट पर जीत दर्ज की थी. यह भी पढ़ें: West Bengal Assembly Elections 2026: अंतिम चरण के लिए मंच तैयार, 3.2 करोड़ मतदाता करेंगे 1,448 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला

‘लोकतंत्र को और अधिक जीवंत बनाएँ’

Today is Phase-2 of the West Bengal Assembly Elections 2026. Urging all those voting today to do so in record numbers and make our democracy more vibrant as well as participative. It is important that the women and youth of West Bengal, in particular, turnout in large numbers… — Narendra Modi (@narendramodi) April 29, 2026

मतदाताओं का आंकड़ा और उम्मीदवारों की स्थिति

भारत निर्वाचन आयोग (ECI) के अनुसार, इस चरण में कुल 3,21,73,837 पंजीकृत मतदाता हैं. इनमें 1.64 करोड़ पुरुष, 1.57 करोड़ महिला और 792 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं. चुनाव को समावेशी बनाने के लिए विशेष प्रयास किए गए हैं, जिसमें 100 वर्ष से अधिक आयु के 3,243 और 85 वर्ष से अधिक के लगभग 1.96 लाख मतदाता शामिल हैं.

मैदान में उतरे कुल 1,448 उम्मीदवारों में 1,228 पुरुष और 220 महिलाएं अपनी किस्मत आजमा रहे हैं. निर्वाचन क्षेत्रों के वर्गीकरण में 107 सीटें सामान्य, 34 अनुसूचित जाति (SC) और एक सीट अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए आरक्षित है.

सुरक्षा और परिणाम

मतदान प्रक्रिया को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण बनाए रखने के लिए भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया है. सभी पंजीकृत मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र (EPIC) जारी किए जा चुके हैं. आज शाम तक इन 142 सीटों पर मतदान संपन्न हो जाएगा, जिसके बाद 4 मई को चुनावी नतीजों की घोषणा की जाएगी.