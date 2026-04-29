West Bengal Elections 2026: दूसरे चरण में सुबह 11 बजे तक 39.97% मतदान; पूर्व बर्धमान और हुगली में भारी वोटिंग

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: File Image)

West Bengal Assembly Elections 2026: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 (West Bengal Assembly Elections) के दूसरे और अंतिम चरण के लिए मतदान (Voting For The Second And Final Phase) प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है. बुधवार सुबह 11 बजे तक राज्य की 142 सीटों पर औसतन 39.97 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया है. भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) (ECI) के आंकड़ों के अनुसार, ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के मतदाता (Voters) भारी संख्या में लोकतंत्र के इस उत्सव में हिस्सा ले रहे हैं. यह भी पढ़ें: West Bengal Elections 2026: पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण का मतदान शुरू, भवानीपुर में ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी के बीच 'महासंग्राम'

जिलों का हाल: पूर्व बर्धमान सबसे आगे

अब तक के रुझानों में पूर्व बर्धमान जिला 44.50 प्रतिशत मतदान के साथ शीर्ष पर बना हुआ है. इसके ठीक पीछे हुगली जिला है, जहां 11 बजे तक 43.12 प्रतिशत वोटिंग हुई है. अन्य प्रमुख जिलों की स्थिति इस प्रकार है:

नादिया: 34%

34% उत्तर कोलकाता: 39%

39% दक्षिण कोलकाता:78%

दिग्गजों ने डाला वोट, भवानीपुर में हलचल

आज के चुनाव में सबसे अधिक चर्चा भवानीपुर सीट की है, जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी के बीच कड़ा मुकाबला है. सुबह शुभेंदु अधिकारी ने भवानीपुर के विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया, वहीं टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने भवानीपुर के मित्रा इंस्टीट्यूट पोलिंग बूथ पर अपना वोट डाला.

इस चरण को तृणमूल कांग्रेस (TMC) के लिए 'लिटमस टेस्ट' माना जा रहा है, क्योंकि मतदान पार्टी के पारंपरिक गढ़ दक्षिण बंगाल और कोलकाता में हो रहा है. 2021 के चुनावों में टीएमसी ने इन 142 सीटों में से 123 पर जीत हासिल की थी. यह भी पढ़ें: West Bengal Assembly Elections 2026: अंतिम चरण के लिए मंच तैयार, 3.2 करोड़ मतदाता करेंगे 1,448 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला

मतदान के कुछ खास पहलू

इस चरण में लगभग 3.21 करोड़ मतदाता 1,448 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला कर रहे हैं. राज्य भर में कुल 41,001 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें से 8,000 से अधिक केंद्रों का प्रबंधन पूरी तरह से महिलाओं द्वारा किया जा रहा है. भवानीपुर के अलावा टॉलीगंज की सीट पर भी सबकी नजरें हैं, जिसे बंगाली फिल्म उद्योग का केंद्र माना जाता है और जहां सितारों के बीच मुकाबला है.

आगे क्या?

बीजेपी इस चरण के माध्यम से शहरी मध्यमवर्ग और मतुआ समुदाय के बीच अपनी पैठ मजबूत करने की कोशिश कर रही है, वहीं टीएमसी अपनी सत्ता बरकरार रखने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है. मतदान शाम 6:00 बजे तक चलेगा और सभी 294 सीटों के नतीजे 4 मई को घोषित किए जाएंगे.