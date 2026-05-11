PM Modi’s Austerity Appeal: आखिर किन खतरों को भांपकर पीएम ने दी चेतावनी, ईंधन संकट या आर्थिक युद्ध?

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक स्तर पर गहराते ऊर्जा संकट और पश्चिम एशिया में जारी भू-राजनीतिक तनाव के बीच देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाए रखने के लिए नागरिकों से एक विशेष आह्वान किया है. हैदराबाद में एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करते हुए, प्रधानमंत्री ने भारतीयों से अगले एक साल तक सोना खरीदने से बचने, विदेशी यात्राएं टालने और ईंधन बचाने के लिए ‘वर्क फ्रॉम होम’ जैसे विकल्प अपनाने का आग्रह किया. सरकार का लक्ष्य इस ‘मितव्ययिता अभियान’ (Austerity Drive) के माध्यम से देश के विदेशी मुद्रा भंडार को सुरक्षित रखना और बढ़ते व्यापार घाटे को नियंत्रित करना है.

सोने के आयात का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव

भारत दुनिया में सोने के सबसे बड़े उपभोक्ताओं और आयातकों में से एक है. प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि सोने का भारी मात्रा में आयात करने के लिए देश को बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा (अमेरिकी डॉलर) खर्च करनी पड़ती है.

मौजूदा समय में कच्चे तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल के पार पहुंच गई हैं. ऐसे में यदि सोना आयात भी उच्च स्तर पर बना रहता है, तो भारत का चालू खाता घाटा (CAD) बढ़ सकता है. सोने की मांग में कमी आने से रुपये की गिरती कीमत को संभालने और विदेशी मुद्रा भंडार को तेल जैसे आवश्यक आयात के लिए सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी.

ईंधन बचत और ‘वर्क फ्रॉम होम’ की सलाह

बढ़ते तेल आयात बिल को देखते हुए प्रधानमंत्री ने नागरिकों से ईंधन की खपत कम करने का अनुरोध किया है. उन्होंने सुझाव दिया कि जहाँ भी संभव हो, कंपनियां और कर्मचारी ‘वर्क फ्रॉम होम’ को प्राथमिकता दें ताकि सड़कों पर वाहनों की संख्या कम हो और पेट्रोल-डीजल की बचत की जा सके. इसके अलावा, उन्होंने सार्वजनिक परिवहन के उपयोग और छोटी दूरियों के लिए निजी वाहनों के त्याग पर जोर दिया है. यह कदम देश की ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित करने की दिशा में एक सामूहिक प्रयास के रूप में देखा जा रहा है.

विदेशी यात्रा और स्थानीय पर्यटन

प्रधानमंत्री ने मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग से अपनी विदेशी छुट्टियों की योजनाओं को कम से कम एक साल के लिए स्थगित करने का आग्रह किया है. उन्होंने कहा कि विदेशों में पैसा खर्च करने के बजाय, भारतीयों को देश के भीतर ही पर्यटन स्थलों की यात्रा करनी चाहिए. इससे न केवल विदेशी मुद्रा की बचत होगी, बल्कि घरेलू पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा. ‘वोकल फॉर लोकल’ के अपने मंत्र को दोहराते हुए उन्होंने स्वदेशी उत्पादों के उपयोग पर बल दिया.

पृष्ठभूमि: वैश्विक युद्ध और आपूर्ति श्रृंखला

यह अपील ऐसे समय में आई है जब अमेरिका-ईरान तनाव और पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला (Supply Chain) को बाधित कर दिया है. समुद्री व्यापार मार्गों पर बढ़ते खतरे के कारण बीमा और लॉजिस्टिक्स की लागत बढ़ गई है. भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा आयात करता है, इसलिए ऐसी स्थिति में सरकार वित्तीय अनुशासन बनाए रखने की कोशिश कर रही है. प्रधानमंत्री का यह संदेश संकेत देता है कि वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में केवल सरकारी नीतियां ही नहीं, बल्कि नागरिकों का व्यक्तिगत संयम भी देश को आर्थिक संकट से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.