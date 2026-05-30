Gold Rate Today May 30, 2026: भारतीय बाजारों में सोने के दामों में मामूली गिरावट, जानें दिल्ली, मुंबई समेत प्रमुख शहरों में आज के 22K और 24K गोल्ड रेट

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: File Image)

Gold Rate Today May 30, 2026: भारतीय खुदरा बाजार में आज, 30 मई 2026 को सोने की कीमतों में मामूली गिरावट दर्ज की गई है. इस हफ्ते की शुरुआत से ही सर्राफा बाजार में नरमी का रुख देखा जा रहा है, जिससे इस महीने के ऊंचे स्तरों के बाद कीमतों में थोड़ा सुधार हुआ है. अंतरराष्ट्रीय बाजार के बदलते समीकरणों, कच्चे तेल की दरों में उतार-चढ़ाव और सुरक्षित निवेश (Safe-Haven) की मांग में आई आंशिक कमी को इस गिरावट की मुख्य वजह माना जा रहा है.

बिजनेस पोर्टल गुड रिटर्न्स (Good Returns) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, आज राष्ट्रीय स्तर पर 24 कैरेट (99.9 प्रतिशत शुद्ध) सोने का औसत भाव घटकर 1,56,050 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गया है, जो कल 1,56,060 रुपये था. वहीं, पारंपरिक आभूषण बनाने के लिए पसंद किए जाने वाले 22 कैरेट सोने की राष्ट्रीय औसत कीमत 1,43,040 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है. इसके अतिरिक्त, 18 कैरेट सोने का औसत भाव फिलहाल 1,17,030 रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास चल रहा है.

प्रमुख भारतीय शहरों में आज के सोने के दाम

देश के विभिन्न राज्यों और महानगरों में स्थानीय करों और मांग के आधार पर कीमतों में थोड़ा अंतर देखा जा रहा है. प्रमुख शहरों में प्रति 10 ग्राम सोने के भाव इस प्रकार हैं:

दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और लखनऊ: इन शहरों में 22 कैरेट सोने का भाव 1,43,190 रुपये और 24 कैरेट का भाव 1,56,200 रुपये है.

मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद और पुणे: यहाँ 22 कैरेट सोना 1,43,040 रुपये और 24 कैरेट सोना 1,56,050 रुपये के स्तर पर बना हुआ है.

चेन्नई: दक्षिण भारत के इस महानगर में कीमतें थोड़ी अधिक हैं, जहां 22 कैरेट का भाव 1,44,990 रुपये और 24 कैरेट का भाव 1,58,170 रुपये चल रहा है.

जयपुर और अहमदाबाद: जयपुर में 22K का रेट 1,43,190 रुपये और 24K का रेट 1,56,200 रुपये है, जबकि अहमदाबाद में यह क्रमशः 1,43,090 रुपये और 1,56,100 रुपये है.

जोधपुर और श्रीनगर: दोनों शहरों में सोने की दरें थोड़ी ऊंची हैं, जहां 22 कैरेट 1,45,240 रुपये और 24 कैरेट 1,58,430 रुपये पर कारोबार कर रहा है.

कीमतों में आई इस नरमी के मुख्य कारण

बाजार विश्लेषकों का कहना है कि वैश्विक स्तर पर कमोडिटी बाजार में आई स्थिरता के कारण सोने के दामों में यह ठहराव देखा जा रहा है. साल 2026 की शुरुआत में पश्चिम एशिया (Mid-East) में बढ़ते तनाव और समुद्री व्यापारिक मार्गों में रुकावटों के चलते निवेशकों ने सोने को सुरक्षित विकल्प मानकर भारी निवेश किया था, जिससे इसकी कीमतें ऐतिहासिक रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई थीं.

इसके साथ ही, वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों का स्थिर होना भी भारतीय बाजार के अनुकूल रहा है. ऊर्जा आयात की लागत कम होने से घरेलू मुद्रास्फीति (Inflation) की चिंताएं थोड़ी कम होती हैं, जिसके कारण महंगाई से बचाव के लिए सोने पर निर्भरता आंशिक रूप से घट जाती है.

ग्राहकों के लिए जरूरी नोट

आभूषण खरीदने की योजना बना रहे उपभोक्ताओं को ध्यान देना चाहिए कि वेबसाइट पर जारी किए गए ये दाम बेस रेट (बुनियादी दरें) हैं. जब आप किसी ज्वेलरी शोरूम से खरीदारी करते हैं, तो अंतिम बिल में मेकिंग चार्जेस (घड़ाई शुल्क) जोड़े जाते हैं, जो आभूषण की बनावट के आधार पर अलग-अलग होते हैं. इसके साथ ही कुल कीमत पर 3 प्रतिशत का अनिवार्य वस्तु एवं सेवा कर (GST) भी लागू होता है.