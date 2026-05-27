Gold Rate Today, May 27, 2026: शादियों के सीजन के बीच रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा सोना; दिल्ली, मुंबई और चेन्नई सहित अपने शहर के 22K और 24K के ताजा दाम जानें

नई दिल्ली, 27 मई: भारतीय सराफा बाजार में सोने (Gold) की कीमतों में लगातार तेजी का रुख बना हुआ है. बुधवार, 27 मई 2026 को देश के प्रमुख महानगरों में सोने के दाम रिकॉर्ड ऊंचाई के साथ बेहद मजबूत स्तर पर कारोबार कर रहे हैं. वैश्विक बुलियन मार्केट (Global Bullion Trends) में स्थिरता और घरेलू बाजार में आभूषण निर्माताओं की निरंतर खरीदारी के कारण सोने को लगातार समर्थन मिल रहा है. बाजार विश्लेषकों के अनुसार, मौजूदा वैश्विक भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं, अमेरिकी डॉलर के मूल्य में उतार-चढ़ाव और अमेरिकी फेडरल रिजर्व (US Federal Reserve) द्वारा ब्याज दरों पर लिए जाने वाले आगामी फैसलों के चलते निवेशक सोने को 'सुरक्षित निवेश' (Safe-Haven) के रूप में तरजीह दे रहे हैं, जिससे इसके दाम ऊंचे स्तर पर बने हुए हैं. यह भी पढ़ें: Gold Rate Today: सोने की कीमतों में तेजी बरकरार, जानें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई समेत अन्य बड़े शहरों में 22K और 24K गोल्ड के आज के ताजा रेट
शादियों के सीजन ने बढ़ाई चमक; 1,52,900 रुपये के पार निकला 24 कैरेट
अंतरराष्ट्रीय कारणों के साथ-साथ भारत में इस समय चल रहे शादियों के सीजन (Wedding Season) के कारण खुदरा स्तर पर सोने के आभूषणों की मांग काफी सक्रिय है. देश के अधिकांश सर्राफा बाजारों से प्राप्त ताजा आंकड़ों के अनुसार, आज 24 कैरेट (शुद्ध) सोना लगभग 1,52,900 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा है. वहीं, आभूषण बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाला 22 कैरेट सोना 1,40,300 रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास बना हुआ है. बाजार विशेषज्ञों का अनुमान है कि जब तक अंतरराष्ट्रीय बाजार से मुद्रास्फीति (Inflation) को लेकर स्पष्ट संकेत नहीं मिल जाते, तब तक सोने की कीमतों में यह तेजी बरकरार रह सकती है.
देश के प्रमुख शहरों में आज सोने का भाव (प्रति 10 ग्राम)
बुधवार, 27 मई 2026 को भारत के विभिन्न शहरों में 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के खुदरा दाम (बिना जीएसटी और मेकिंग चार्ज के) इस प्रकार दर्ज किए गए हैं:
|शहर
|22 कैरेट (INR)
|24 कैरेट (INR)
|दिल्ली
|1,40,300
|1,52,900
|मुंबई
|1,40,300
|1,52,900
|चेन्नई
|1,40,300
|1,52,900
|बेंगलुरु
|1,40,300
|1,52,900
|हैदराबाद
|1,40,300
|1,52,900
|अहमदाबाद
|1,40,300
|1,52,900
|कोलकाता
|1,39,700
|1,52,300
|जयपुर
|1,40,300
|1,52,900
|लखनऊ
|1,40,300
|1,52,900
|भोपाल
|1,40,300
|1,52,900
|श्रीनगर
|1,40,300
|1,52,900
|जोधपुर
|1,40,300
|1,52,900
|नोएडा
|1,40,300
|1,52,900
|गाजियाबाद
|1,40,300
|1,52,900
|गुरुग्राम
|1,40,300
|1,52,900
खरीदारों के लिए जरूरी सलाह: मेकिंग चार्ज और टैक्स का रखें ध्यान
मजबूत वैश्विक संकेतों और निवेशकों की मजबूत धारणा के कारण सर्राफा बाजार में सोने की कीमतें इस समय सर्वकालिक उच्च स्तर के करीब हैं. हालांकि, रिटेल खरीदारों और आम उपभोक्ताओं को यह सलाह दी जाती है कि वे आभूषणों की अंतिम खरीद करने से पहले अपने स्थानीय जौहरी (Jeweller) से लाइव मार्केट रेट की पुष्टि अवश्य कर लें.
ऊपर दी गई तालिका के भावों में स्थानीय कर शामिल नहीं हैं. किसी भी आभूषण की अंतिम कीमत आपके शहर के स्थानीय वैट/जीएसटी (GST), आभूषणों की बनावट के खर्च (Making Charges) और अलग-अलग ज्वेलर्स के प्रीमियम के आधार पर थोड़ी भिन्न हो सकती है. इसलिए खरीदारी करते समय हॉलमार्क (Hallmark) और पक्के बिल की जांच अवश्य करें.