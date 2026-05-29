Gold Rate Today, May 29, 2026: दिल्ली, मुंबई और चेन्नई समेत देश के प्रमुख शहरों में सोने के दामों में मामूली गिरावट; देखें 22K और 24K के आज के भाव

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: File Image)

नई दिल्ली/मुंबई, 29 मई: भारतीय सर्राफा बाजार (Indian Bullion Market) में सोने की खुदरा कीमतों (Gold Rates) में आज, 29 मई को मामूली गिरावट दर्ज की गई है. इस गिरावट के साथ ही घरेलू बाजार में पिछले एक सप्ताह से जारी नरमी का दौर बरकरार है, जो इस महीने की शुरुआत में सोने के दामों द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड उच्च स्तर के बाद देखने को मिला है. बिजनेस और फाइनेंशियल पोर्टल 'गुड रिटर्न्स' (Good Returns) द्वारा ट्रैक किए गए आंकड़ों के मुताबिक, राष्ट्रीय स्तर पर 24 कैरेट सोने का औसत भाव गिरकर 1,56,050 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत 1,43,040 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है. बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, वैश्विक बाजारों में बदलते घटनाक्रम, कच्चे तेल की अस्थिर कीमतों और सुरक्षित निवेश के रूप में सोने की क्षेत्रीय मांग में आई थोड़ी कमी के कारण यह मामूली गिरावट देखी जा रही है. यह भी पढ़ें: Gold Rate Today, May 28, 2026: 24 कैरेट गोल्ड का भाव ₹1,58,280 प्रति 10 ग्राम पर स्थिर; जानें दिल्ली, मुंबई और चेन्नई सहित अपने शहर के रेट्स

सोने के दामों का राष्ट्रीय औसत वर्गीकरण

पारंपरिक आभूषणों के निर्माण के लिए खुदरा खरीदारों द्वारा सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले 22 कैरेट सोने का भाव आज देश भर में ₹1,43,040 प्रति 10 grams है. वहीं, 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाले 24 कैरेट सोने का मानक 10 ग्राम का भाव आज ₹1,56,050 पर चल रहा है, जो बीते कल के रिकॉर्ड मूल्य ₹1,56,060 की तुलना में ₹10 कम है. इसके अलावा, हल्के आभूषणों के विकल्प के रूप में लोकप्रिय 18 कैरेट सोने का राष्ट्रीय औसत भाव आज लगभग 1,17,030 रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास बना हुआ है.

देश के प्रमुख महानगरों और शहरों में आज के खुदरा भाव

स्थानीय बाजार की मांग, नगर निगम करों (Municipal Taxes) और परिवहन ऑक्ट्रॉय (Transport Octroi) में अंतर होने के कारण विभिन्न क्षेत्रों में खुदरा शोरूम की अंतिम कीमतों में थोड़ा बदलाव देखने को मिलता है. 29 मई को देश के प्रमुख शहरों में 22K और 24K सोने के खुदरा दाम इस प्रकार हैं:

शहर 22K गोल्ड (प्रति 10 ग्राम) 24K गोल्ड (प्रति 10 ग्राम) दिल्ली INR 1,43,190 INR 1,56,200 मुंबई INR 1,43,040 INR 1,56,050 चेन्नई INR 1,44,990 INR 1,58,170 कोलकाता INR 1,43,040 INR 1,56,050 बेंगलुरु INR 1,43,040 INR 1,56,050 हैदराबाद INR 1,43,040 INR 1,56,050 अहमदाबाद INR 1,43,090 INR 1,56,100 जयपुर INR 1,43,190 INR 1,56,200 पुणे INR 1,43,040 INR 1,56,050 नोएडा INR 1,43,190 INR 1,56,200 गुरुग्राम INR 1,43,190 INR 1,56,200 गाजियाबाद INR 1,43,190 INR 1,56,200 लखनऊ INR 1,43,190 INR 1,56,200 भोपाल INR 1,43,090 INR 1,56,050 जोधपुर INR 1,45,240 INR 1,58,430 श्रीनगर INR 1,45,240 INR 1,58,430

(नोट: ऊपर दिए गए कुछ शहरों के दाम सांकेतिक खुदरा दरों को दर्शाते हैं।)

सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव के मुख्य कारण

बाजार विश्लेषकों का मानना है कि पिछले कुछ कारोबारी सत्रों से सोने के दामों में दिख रही इस स्थिरता और नरमी का मुख्य कारण वैश्विक कमोडिटी आपूर्ति में आया अस्थायी सुधार है. साल 2026 की शुरुआत में, पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और महत्वपूर्ण समुद्री शिपिंग कॉरिडोर की नाकेबंदी के कारण वैश्विक स्तर पर सुरक्षित निवेश (Safe-Haven Assets) की मांग बहुत तेजी से बढ़ी थी, जिसने हाजिर सोने (Global Spot Gold) को ऐतिहासिक ऊंचाई पर पहुंचा दिया था.

वर्तमान में घरेलू कीमतों में सुधार का एक बड़ा कारण अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों का स्थिर होना भी है. ऊर्जा आयात लागत में कमी आने से स्थानीय स्तर पर मुद्रास्फीति (Inflation) की चिंताएं थोड़ी कम हुई हैं, जिससे मुद्रास्फीति के खिलाफ बचाव (Inflation Hedge) के रूप में सोने पर घरेलू निर्भरता आंशिक रूप से घटी है.

अंतिम बिलिंग पर मेकिंग चार्ज और 3% GST रहेगा प्रभावी

सोने के इन आधार मूल्यों का मूल्यांकन करने वाले उपभोक्ताओं के लिए यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि आभूषण शोरूम पर अंतिम बिलिंग के समय वास्तविक कीमतें भिन्न हो सकती हैं. 'गुड रिटर्न्स' द्वारा जारी किए गए इन बेस रेट्स में स्थानीय मेकिंग चार्ज (आभूषण निर्माण शुल्क) शामिल नहीं हैं, जो आभूषण की जटिलता के आधार पर अलग-अलग शोरूम में काफी भिन्न होते हैं. इसके अलावा, बिक्री के समय उपभोक्ताओं को इन कीमतों पर अनिवार्य 3 प्रतिशत वस्तु एवं सेवा कर (GST) भी अलग से देना होता है.