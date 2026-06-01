JEE Advanced 2026 Result Out: जेईई एडवांस्ड का परिणाम घोषित, IIT दिल्ली जोन के शुभम कुमार बने टॉपर, 56 हजार से अधिक छात्र सफल

JEE Advanced 2026 Result

Advanced 2026 Result Out: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) रुड़की ने संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जेईई) एडवांस्ड 2026 के परिणाम आधिकारिक तौर पर घोषित कर दिए हैं. देश के प्रतिष्ठित आईआईटी संस्थानों में प्रवेश की इच्छा रखने वाले उम्मीदवारों का इंतजार अब समाप्त हो चुका है. छात्र अपना स्कोरकार्ड आधिकारिक पोर्टल jeeadv.ac.in पर जाकर देख सकते हैं. इस वर्ष कुल 56,880 परीक्षार्थियों ने सफलता प्राप्त की है, जो अब काउंसलिंग के अगले चरण में प्रवेश करेंगे.

IIT दिल्ली जोन के शुभम कुमार ने किया टॉप

इस वर्ष की मेरिट लिस्ट में आईआईटी दिल्ली जोन का दबदबा रहा है. इस जोन के शुभम कुमार ने 360 में से 330 अंक प्राप्त कर ऑल इंडिया रैंक (AIR 1) हासिल की है. यह भी पढ़े: Gujarat Class 10th Result OUT: लाखों छात्रों का इंतजार खत्म, गुजरात बोर्ड के 10वीं के नतीजे जारी, gseb.org पर करें चेक

इसी जोन के कबीर छिल्लर 329 अंकों के साथ दूसरे (AIR 2) और जतिन चाहर 319 अंकों के साथ तीसरे (AIR 3) स्थान पर रहे हैं. छात्राओं में आरोही देशपांडे (आईआईटी दिल्ली जोन) ने 280 अंक लाकर 77वीं रैंक के साथ शीर्ष स्थान प्राप्त किया है.

परीक्षा से जुड़े मुख्य आंकड़े

आईआईटी रुड़की द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, इस साल परीक्षा के लिए 1,87,389 छात्रों ने पंजीकरण कराया था. इनमें से 1,79,694 छात्र दोनों पेपरों (पेपर 1 और पेपर 2) में उपस्थित हुए थे.

कुल उत्तीर्ण हुए 56,880 उम्मीदवारों में से 10,107 महिला छात्र हैं. परीक्षा का आयोजन 17 मई 2026 को किया गया था, जिसमें केवल जेईई मेन्स उत्तीर्ण करने वाले शीर्ष छात्रों को ही बैठने की अनुमति मिली थी.

आधिकारिक वेबसाइट पर ऐसे चेक करें स्कोरकार्ड

उम्मीदवार नीचे दिए गए चरणों का पालन करके अपना परिणाम देख और डाउनलोड कर सकते हैं:

सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट jeeadv.ac.in पर जाएं.

होमपेज पर उपलब्ध "JEE Advanced Results 2026" लिंक पर क्लिक करें.

नए खुले विंडो में अपना रोल नंबर, जन्म तिथि (DOB) और पंजीकृत मोबाइल नंबर दर्ज करें.

'सबमिट' बटन पर क्लिक करते ही स्कोरकार्ड स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगा.

छात्र भविष्य के संदर्भ के लिए इसका प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें.

अब शुरू होगी जोसा (JoSAA) काउंसलिंग प्रक्रिया

परिणामों की घोषणा के साथ ही देश के 23 आईआईटी, एनआईटी और आईआईआईटी सहित अन्य प्रमुख तकनीकी संस्थानों में दाखिले की दौड़ शुरू हो गई है. सफल उम्मीदवार अब 'ज्वाइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी' (JoSAA) 2026 की काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेंगे.

इसके साथ ही, आईआईटी से बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर (B.Arch.) करने के इच्छुक छात्रों के लिए आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड टेस्ट (AAT) 2026 के पंजीकरण भी शुरू हो गए हैं. आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, सीटों का आवंटन पूरी तरह से योग्यता और काउंसलिंग के दौरान चुने गए विकल्पों के आधार पर किया जाएगा.