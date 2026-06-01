Sultanpur Shocker: सुल्तानपुर में पिता की हैवानियत, मासूम बेटी को बेरहमी से पीटा, नाले में डुबोकर मारने की कोशिश; VIDEO वायरल होने के बाद गिरफ्तार

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: File Image)

Sultanpur Shocker: उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले से इंसानियत को झकझोर देने वाला एक मामला सामने आया है. यहां एक कलयुगी पिता ने अपनी ही 6 साल की मासूम बेटी को सार्वजनिक स्थान पर बेरहमी से पीटा और उसे सड़क किनारे बने एक नाले में जबरन डुबो दिया. इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों में भारी आक्रोश फैल गया. वीडियो का संज्ञान लेते हुए स्थानीय पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है.

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस एक्शन

पुलिस के अनुसार, यह दर्दनाक घटना तब प्रकाश में आई जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक वीडियो तेजी से प्रसारित होने लगा. इस वीडियो में एक लगभग 50 वर्षीय व्यक्ति अपनी छोटी बेटी पर बेरहमी से शारीरिक हमला करते हुए और बाद में उसे नाले के गंदे पानी में धकेलते हुए साफ तौर पर देखा जा सकता है.

सुल्तानपुर में पिता की हैवानियत

#UttarPradesh #Sultanpur Horror: A heartless father tried to drown his young daughter in a drain. The girl cried desperately, but the monster didn't stop. He had previously tried to kill his own mother & is being called a psycho. 1/2 pic.twitter.com/yMQF6OpmXL — Siraj Noorani (@khojepatrakaar) June 1, 2026

वीडियो के इंटरनेट पर आते ही स्थानीय नागरिकों और नेटिजन्स ने यूपी पुलिस को टैग करते हुए आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की. मामले की गंभीरता को देखते हुए सुल्तानपुर पुलिस ने तत्काल आरोपी की पहचान की और उसे हिरासत में ले लिया.

आरोपी के खिलाफ सख्त धाराओं में मामला दर्ज

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपी पिता के खिलाफ सुल्तानपुर के संबंधित थाने में बाल उत्पीड़न और गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है. पुलिस इस बात की गहराई से तफ्तीश कर रही है कि आखिर किस वजह से पिता ने अपनी ही मासूम बच्ची के साथ इतनी क्रूरता की.

बच्ची की सुरक्षा और कल्याण के लिए कदम

पुलिस प्रशासन ने इस घटना के बाद पीड़ित बच्ची के स्वास्थ्य और उसकी सुरक्षा को लेकर भी कदम उठाए हैं. बच्ची का चिकित्सीय परीक्षण (मेडिकल चेकअप) कराया गया है और बाल कल्याण समिति (CWC) को भी इस मामले से अवगत कराया जा रहा है ताकि बच्ची को सुरक्षित माहौल मिल सके. स्थानीय पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो.