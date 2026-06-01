Cuttack Fire Video: ओडिशा के कटक के लिंक रोड मछली बाजार में लगी भीषण आग, कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया काबू; देखें विडियो

Bengaluru Fire

Cuttack Fire Video: ओडिशा के कटक शहर से एक बड़ी खबर सामने आई है. यहाँ के व्यस्त लिंक रोड दैनिक बाजार (Link Road Daily Market) के मछली बाजार हिस्से में सोमवार सुबह अचानक भीषण आग लग गई. आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंच गईं. दमकल कर्मियों ने काफी कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया है. इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन संपत्ति को काफी नुकसान पहुंचने की आशंका है.

सुबह-सुबह भड़की आग, मची अफरा-तफरी

स्थानीय सूत्रों के अनुसार, आग आज सुबह तड़के बाजार के मछली खंड में लगी. सुबह का समय होने के कारण बाजार में कुछ दुकानें खुल रही थीं और लोग आने शुरू हुए थे. देखते ही देखते आग की लपटें तेजी से फैलने लगीं और धुएं का गुबार आसमान में उठने लगा. बाजार में आग की खबर फैलते ही दुकानदारों और स्थानीय लोगों के बीच अफरा-तफरी मच गई.

कटक में लगी भीषण आग

#WATCH | Cuttack, Odisha | Fire broke out early this morning at the fish market section of Cuttack's Link Road Daily Market. Fire tenders are on the spot and efforts to bring the fire under control are underway. pic.twitter.com/4Quj7XEjQm — ANI (@ANI) June 1, 2026

दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू

घटना की जानकारी तुरंत स्थानीय पुलिस और दमकल विभाग को दी गई. सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं. बाजार का इलाका संकरा होने के कारण शुरुआत में दमकल कर्मियों को थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा. हालांकि, दमकल कर्मियों की मुस्तैदी और कड़ी मशक्कत के बाद आग को और आगे फैलने से रोक दिया गया और उस पर पूरी तरह काबू पा लिया गया.

नुकसान का आकलन और जांच जारी

राहत की बात यह है कि इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है. फिलहाल आग लगने के सही कारणों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन प्राथमिक आशंका शॉर्ट सर्किट की जताई जा रही है. स्थानीय प्रशासन और पुलिस मामले की जांच कर रहे हैं. इसके साथ ही आग से दुकानों को कितना नुकसान हुआ है, इसका आकलन भी किया जा रहा है.