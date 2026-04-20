Silver Rate Today, April 20, 2026: चांदी की कीमतों में मजबूती बरकरार, जानें दिल्ली, मुंबई सहित बड़े शहरों में आज के ताजा रेट

Silver Rate Today, April 20, 2026: भारतीय सर्राफा बाजार में सोमवार, 20 अप्रैल 2026 को चांदी की कीमतों में मजबूती देखी जा रही है. पिछले कुछ दिनों के उतार-चढ़ाव के बाद चांदी अब ऐतिहासिक ऊंचाइयों पर स्थिर होती नजर आ रही है. प्रमुख महानगरों जैसे दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु में चांदी का खुदरा भाव 2,74,900 रुपये प्रति किलोग्राम पर बना हुआ है. हालांकि अक्षय तृतीया का शुभ मुहूर्त आज सुबह समाप्त हो गया है, लेकिन घरेलू बाजार में मांग और अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण कीमतें नरम नहीं हुई हैं.

प्रमुख शहरों में चांदी के ताजा भाव (प्रति किलोग्राम)

स्थानीय बाजार की परिस्थितियों और राज्यों के अलग-अलग टैक्स के कारण शहरों में चांदी के भाव अलग-अलग होते हैं. विशेष रूप से दक्षिण भारतीय शहरों में चांदी के बर्तनों और धार्मिक वस्तुओं की भारी मांग के चलते वहां कीमतें उत्तर भारत की तुलना में लगभग 5,000 रुपये तक अधिक हैं.

शहर आज का भाव (प्रति किलो) दिल्ली INR 2,74,900 मुंबई INR 2,74,900 चेन्नई INR 2,79,900 हैदराबाद INR 2,79,900 बेंगलुरु INR 2,74,900 अहमदाबाद INR 2,74,900 कोलकाता INR 2,74,900 पुणे INR 2,74,900

त्यौहार के बाद बाजार का मिजाज

आज सुबह 7:27 बजे अक्षय तृतीया का मुहूर्त समाप्त होने के साथ ही बाजार का ध्यान अब रिटेल खरीदारी से हटकर आर्थिक संकेतकों की ओर चला गया है. विश्लेषकों का कहना है कि पिछले एक साल में चांदी ने रिटर्न के मामले में सोने को पीछे छोड़ दिया है और इसमें 140 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि देखी गई है. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जारी तनाव और वैश्विक आपूर्ति में कमी ने "सफेद धातु" की कीमतों को सहारा दिया है.

औद्योगिक मांग और वैश्विक प्रभाव

चांदी की कीमतों में आई इस बड़ी तेजी के पीछे केवल निवेश ही नहीं, बल्कि औद्योगिक मांग भी एक बड़ा कारण है. सौर ऊर्जा और इलेक्ट्रिक वाहन (EV) क्षेत्र में चांदी का व्यापक उपयोग होने के कारण इसकी मांग लगातार बनी हुई है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में फिलहाल चांदी 79.28 डॉलर प्रति औंस के आसपास कारोबार कर रही है, जो पिछले सप्ताह के 81 डॉलर के उच्च स्तर से थोड़ी कम है.

अंतरराष्ट्रीय संकेत और भारतीय बाजार

अंतरराष्ट्रीय बाजार में आई मामूली गिरावट का असर भारतीय बाजारों पर भी पड़ सकता है, लेकिन खाड़ी क्षेत्रों में जारी भू-राजनीतिक तनाव के कारण निवेशक अभी भी चांदी को एक सुरक्षित विकल्प मान रहे हैं. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर होने वाली हलचल और डॉलर के मुकाबले रुपये की स्थिति आने वाले दिनों में चांदी की दिशा तय करेगी. घरेलू खरीदारों को सलाह दी जाती है कि वे खरीदारी से पहले स्थानीय करों और मेकिंग चार्ज की जांच जरूर कर लें.