दिल्ली में शर्मसार करने वाली घटना: नेहरू प्लेस में नॉर्थ-ईस्ट की महिलाओं से छेड़छाड़ और मारपीट, स्कूल में मासूम से दरिंदगी

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: File Image)

नई दिल्ली, 11 मई: देश की राजधानी दिल्ली (Delhi) से महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध की दो गंभीर घटनाएं सामने आई हैं. पहली घटना नेहरू प्लेस (Nehru Place) की है, जहां नॉर्थ-ईस्ट (North-East) की दो महिलाओं के साथ छेड़छाड़, मारपीट और नस्लीय टिप्पणी (Harassment, Assault, and Racial Remarks) की गई. दूसरी घटना जनकपुरी इलाके (Janakpuri Area) की है, जहां एक नामी स्कूल के भीतर 3 साल की मासूम बच्ची के साथ यौन शोषण (Sexual Exploitation) का मामला दर्ज किया गया है. दिल्ली पुलिस ने दोनों मामलों में कार्रवाई शुरू कर दी है. यह भी पढ़ें: Mumbai Shocker: मुंबई में युवक की शर्मनाक करतूत, 19 वर्षीय युवती को व्हाट्सऐप पर अश्लील वीडियो भेजकर यौन उत्पीड़न का आरोप, पुलिस ने किया गिरफ्तार; VIDEO

नेहरू प्लेस: महिलाओं पर हमला और नस्लीय टिप्पणी

सोमवार को कालकाजी पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर के अनुसार, 10 मई की सुबह करीब 6:30 बजे नेहरू प्लेस स्थित एक क्लब के बाहर दो महिलाएं चाय पी रही थीं. इसी दौरान दो युवकों ने उन पर फब्तियां कसीं. देखते ही देखते कई अन्य लोग वहां जमा हो गए और विवाद शुरू कर दिया.

शिकायत में आरोप लगाया गया है कि आरोपियों ने महिलाओं के साथ शारीरिक मारपीट की और उनमें से एक महिला के कपड़े फाड़ दिए. इतना ही नहीं, आरोपियों ने उन पर नस्लीय टिप्पणी की और भागने की कोशिश करने पर एक महिला पर बांस के डंडे से हमला किया. जाते-जाते आरोपियों ने उन्हें धमकी भी दी. पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

जनकपुरी: स्कूल में 3 साल की मासूम के साथ दरिंदगी

एक अन्य हृदयविदारक घटना में, जनकपुरी इलाके के एक स्कूल में पढ़ने वाली 3 साल की बच्ची के साथ स्कूल के ही एक पुरुष कर्मचारी ने कथित तौर पर यौन शोषण किया. यह घटना स्कूल समय के दौरान हुई. मामला तब सामने आया जब बच्ची की मां ने 1 मई को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई.

पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन 7 मई को द्वारका कोर्ट ने अभियोजन पक्ष के कड़े विरोध के बावजूद आरोपी को जमानत दे दी. पुलिस अब अदालती आदेश का अध्ययन कर रही है और आगे की कानूनी कार्रवाई की तैयारी में है. इस मामले में पॉक्सो (POCSO) एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है. यह भी पढ़ें: Pune Shocker: पुणे के थेउर में 6 साल की मासूम से यौन उत्पीड़न, पुलिस ने 24 घंटे के भीतर कोर्ट में दाखिल की चार्जशीट

दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल

इन दोनों घटनाओं ने एक बार फिर राजधानी में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं. नेहरू प्लेस मामले में महिलाओं ने कहा है कि यदि आरोपियों को उनके सामने लाया जाए तो वे उनकी पहचान कर सकती हैं. पुलिस फिलहाल सीसीटीवी फुटेज और चश्मदीदों के आधार पर जांच को आगे बढ़ा रही है.