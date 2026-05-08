DC vs KKR, IPL 2026 51st Match Scorecard: अरुण जेटली स्टेडियम में कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से रौंदा, फिन एलन ने जड़ा धमाकेदार शतक; यहां देखें मैच का स्कोरकार्ड

दिल्ली कैपिटल्स बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Delhi Capitals Cricket Team vs Kolkata Knight Riders Cricket Team, TATA Indian Premier League 2026 51st Match Scorecard Update: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (Indian Premier League 2026) का रोमांच जारी है. आईपीएल के इस सीजन में 10 टीमें ट्रॉफी जीतने के लिए जोर लगा रही हैं. इस सीजन का 51वां मुकाबला 8 मई को दिल्ली कैपिटल्स बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स (DC vs KKR) के बीच खेला गया. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दिल्ली (Delhi) के अरुण जेटली स्टेडियम (Arun Jaitley Stadium) में खेला गया. इस मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने दिल्ली कैपिटल्स को आठ विकेट से हरा दिया हैं. इसके साथ ही कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने इस सीजन में अपनी चौथी जीत दर्ज कर ली हैं. इस सीजन में दिल्ली कैपिटल्स की कमान अक्षर पटेल (Axar Patel) के हाथों में है, जबकि कोलकाता नाइट राइडर्स की अगुवाई अजिंक्य रहाणे (Ajinkya Rahane) कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: DC vs KKR, IPL 2026 51st Match Scorecard: अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स के सामने रखा 143 रनों का टारगेट, पथुम निसांका ने खेली धमाकेदार पारी; यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

दिल्ली कैपिटल्स क्रिकेट टीम बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (Delhi Capitals Cricket Team vs Kolkata Knight Riders Cricket Team Match Scorecard)

इस रोमांचक मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. टॉस गंवाने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स की टीम का आगाज शानदार रहा और पहले विकेट के लिए दोनों सलामी बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 49 रन बोर्ड पर जड़ दिए.

पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में आठ विकेट खोकर 142 रन बनाए. दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से घातक सलामी बल्लेबाज पथुम निसांका ने सबसे ज्यादा 50 रनों की शानदार पारी खेली. इस बेहतरीन पारी के दौरान पथुम निसांका ने महज 29 गेंदों पर पांच चौके और तीन छक्के लगाए. पथुम निसांका के अलावा आशुतोष शर्मा ने 39 रन बनाए.

दूसरी तरफ, कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम को कार्तिक त्यागी ने पहली बड़ी कामयाबी दिलाई. कोलकाता नाइट राइडर्स की ओर से कार्तिक त्यागी और अनुकूल रॉय ने सबसे ज्यादा दो विकेट अपने नाम किए. कार्तिक त्यागी और अनुकूल रॉय के अलावा सुनील नारायण, कैमरून ग्रीन और वैभव अरोड़ा ने विकेट चटकाए. कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 20 ओवर में 143 रन बनाने थे.

बता दें कि लक्ष्य का पीछा करने उतरी कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम का आगाज निराशाजनक रहा और महज 31 रन के स्कोर पर टीम के दो बल्लेबाज पवेलियन लौट गए. कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने महज 14.2 ओवर में दो विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया. कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से विस्फोटक सलामी बल्लेबाज फिन एलन ने सबसे ज्यादा नाबाद 100 रनों की धुआंधार पारी खेली. इस धमाकेदार पारी के दौरान फिन एलन ने महज 47 गेंदों पर पांच चौके और 10 छक्के लगाए. फिन एलन के अलावा कैमरून ग्रीन ने नाबाद 33 रन बटोरे.

वहीं, दिल्ली कैपिटल्स की टीम को कप्तान अजिंक्य रहाणे के रूप पहली बड़ी सफलता मिली. अजिंक्य रहाणे 13 रन बनाकर रन आउट हो गए. दिल्ली कैपिटल्स की ओर से कप्तान अक्षर पटेल ने सबसे ज्यादा एक विकेट अपने नाम किए. अक्षर पटेल के अलावा किसी भी गेंदबाज को विकेट नहीं मिला.

पहली पारी का स्कोरकार्ड:

दिल्ली कैपिटल्स की बल्लेबाजी: 142/8, 20 ओवर (पथुम निसांका 50 रन, केएल राहुल 23 रन, नितीश राणा 8 रन, समीर रिज़वी 3 रन, ट्रिस्टन स्टब्स 2 रन, अक्षर पटेल 11 रन, आशुतोष शर्मा 39 रन, विप्रज निगम नाबाद 3 रन, मिशेल स्टार्क 0 रन और लुंगी एनगिडी नाबाद 1 रन.)

कोलकाता नाइट राइडर्स की गेंदबाजी: (कार्तिक त्यागी 2 विकेट, अनुकूल रॉय 2 विकेट, सुनील नारायण 1 विकेट, कैमरून ग्रीन 1 विकेट और वैभव अरोड़ा 1 विकेट).

दूसरी पारी का स्कोरकार्ड:

कोलकाता नाइट राइडर्स की बल्लेबाजी: 147/2, 14.2 ओवर (अजिंक्य रहाणे 13 रन, फिन एलन नाबाद 100 रन, अंगकृष रघुवंशी 1 रन और कैमरन ग्रीन नाबाद 33 रन.)

दिल्ली कैपिटल्स की गेंदबाजी: (अक्षर पटेल 1 विकेट).

नोट: दिल्ली कैपिटल्स क्रिकेट टीम बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.