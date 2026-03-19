'Captain' Ashok Kharat Video: रिटायर्ड नेवी अधिकारी अशोक खरात के खिलाफ नासिक पुलिस की बड़ी कार्रवाई, महिलाओं के Sexual एक्सप्लोइटेशन और ब्लैकमेलिंग के आरोप में गिरफ्तार

'Captain' Ashok Kharat Video: महाराष्ट्र के नासिक में पुलिस ने खुद को ज्योतिष और अध्यात्म का विशेषज्ञ बताने वाले अशोक खरात, जिन्हें 'कैप्टन' के नाम से जाना जाता है, को महिलाओं के यौन शोषण और ब्लैकमेलिंग के गंभीर आरोपों में गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपी के पास से 58 आपत्तिजनक वीडियो जब्त किए हैं. आरोप है कि भारतीय नौसेना से सेवानिवृत्त यह अधिकारी महिलाओं को नशीला पदार्थ खिलाकर उनके आपत्तिजनक वीडियो बनाता था और फिर उन्हें सार्वजनिक करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करता था.

हाई-प्रोफाइल क्लाइंट्स और रसूख का इस्तेमाल

अशोक खरात ने ज्योतिष और अंकशास्त्र (Numerology) में अपनी कथित विशेषज्ञता के दम पर समाज के रसूखदार तबकों में अपनी पैठ बनाई थी. पुलिस जांच में सामने आया है कि उसके क्लाइंट्स में बड़े उद्योगपति, मशहूर हस्तियां और नेता शामिल थे. खरात के खिलाफ बलात्कार और ब्लैकमेलिंग की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. जांचकर्ताओं का कहना है कि आरोपी ने अपनी 'गुरु' वाली छवि का इस्तेमाल महिलाओं का विश्वास जीतने और फिर उनका शोषण करने के लिए किया. यह भी पढ़े: Mumbai Sex Racket Busted: मुंबई पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अंधेरी में अंतरराष्ट्रीय सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, होटल से दो विदेशी महिलाएं रेस्क्यू

रिटायर्ड नेवी अधिकारी अशोक खरात गिरफ्तार

Watch | Ashok Kharat, who styled himself as an astrologer and was also known as the “self-proclaimed captain,” has been arrested by Unit 1 of the Nashik Crime Branch in connection with an alleged sexual assault case. Kharat reportedly predicted people’s futures and was… pic.twitter.com/cjIaGWKifY — United News of India (@uniindianews) March 18, 2026

महाराष्ट्र की राजनीति में मचा हड़कंप

इस गिरफ्तारी के बाद महाराष्ट्र के राजनीतिक गलियारों में आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है. सोशल मीडिया पर अशोक खरात की मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रूपाली चाकणकर के साथ तस्वीरें और वीडियो वायरल हो रहे हैं. एक वीडियो में रूपाली चाकणकर को खरात के पैर धोते और उन्हें अपना 'गुरु' बताते हुए देखा जा सकता है. खरात 'शिवनिका' ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, जिसमें चाकणकर भी सदस्य रही हैं.

आपत्तिजनक वीडियो

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रूपाली चाकणकर की सफाई और विपक्ष का हमला

विवाद बढ़ने पर रूपाली चाकणकर ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने स्वीकार किया कि वह सामाजिक कार्यों के लिए शिवनिका ट्रस्ट से जुड़ी थीं, लेकिन उन्होंने खरात की आपराधिक गतिविधियों की किसी भी जानकारी से इनकार किया है. उन्होंने इस मामले में निष्पक्ष पुलिस जांच की मांग की है.

दूसरी ओर, विपक्ष ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरा है. शिवसेना (यूबीटी) की नेता सुषमा अंधारे ने इसे "महाराष्ट्र की एपस्टीन फाइल" करार देते हुए रूपाली चाकणकर के इस्तीफे की मांग की है. अंधारे ने आरोप लगाया कि राजनीतिक संरक्षण के कारण ही खरात इतने लंबे समय तक ऐसी गतिविधियों को अंजाम दे पाया.

कौन है अशोक खरात उर्फ 'कैप्टन'?

पुलिस के अनुसार, खरात ने नौसेना से रिटायर होने के बाद खुद को एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक और खगोल विज्ञान के जानकार के रूप में स्थापित किया था. उसने नासिक और अन्य बड़े शहरों में करोड़ों की संपत्ति और जमीनें बना रखी थीं. वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आरोपी अपनी दोहरी पहचान (पूर्व सैन्य अधिकारी और गुरु) का फायदा उठाकर रसूखदार हलकों तक पहुंच बनाता था. फिलहाल पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि क्या इस मामले में और भी महिलाएं शिकार हुई हैं.