IPL 2026: BCCI ने अभ्यास सत्रों के लिए जारी किए नए दिशा-निर्देश, लागू होगा ‘साढ़े तीन घंटे’ का नियम

आईपीएल 2026 (Photo Credit: X Formerly Twitter)

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के आगाज से पहले भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने सभी 10 फ्रेंचाइजी के लिए नए और कड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं. इन नियमों का मुख्य उद्देश्य मुख्य पिचों की गुणवत्ता को बनाए रखना और सभी टीमों को तैयारी के लिए समान अवसर प्रदान करना है. नए नियमों के तहत अब अभ्यास मैचों और नेट सत्रों के दौरान पिचों के अंधाधुंध इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है.

'साढ़े तीन घंटे' का नया नियम

BCCI द्वारा पेश किया गया सबसे महत्वपूर्ण बदलाव 'साढ़े तीन घंटे का नियम' है. इस गाइडलाइन के अनुसार, यदि कोई टीम फ्लडलाइट्स (दूधिया रोशनी) के नीचे अभ्यास मैच आयोजित करना चाहती है, तो उसकी अवधि साढ़े तीन घंटे से अधिक नहीं होनी चाहिए. बोर्ड का मानना है कि इस समय सीमा से मैदान के केंद्रीय क्षेत्र (सेंट्रल स्क्वायर) पर दबाव कम होगा और पिच लंबे समय तक खेल के अनुकूल बनी रहेगी.

पिचों के दोबारा इस्तेमाल पर पाबंदी

बोर्ड ने 'फ्रेश पिच' नीति को कड़ाई से लागू करने का निर्देश दिया है. अब कोई भी टीम उस पिच या नेट का उपयोग नहीं कर सकेगी जिसका उपयोग उससे ठीक पहले विरोधी टीम ने किया हो. प्रत्येक फ्रेंचाइजी को उनके आवंटित अभ्यास सत्र के लिए नए नेट और विकेट उपलब्ध कराए जाएंगे. यदि कोई टीम अपना अभ्यास समय से पहले समाप्त कर लेती है, तब भी दूसरी टीम को उनके खाली किए गए 'रेंज-हिटिंग' विकेट का उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी.

मुख्य मैदान पर प्रैक्टिस के लिए 'ब्लैकआउट' पीरियड

पिच की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए BCCI ने स्पष्ट किया है कि किसी भी फ्रेंचाइजी के पहले घरेलू मैच से चार दिन पहले मुख्य स्क्वायर (सेंट्रल पिच) पर कोई भी अभ्यास सत्र या मैच आयोजित नहीं किया जा सकेगा. इस अवधि के दौरान, यदि घरेलू टीम अनुरोध करती है, तो संबंधित राज्य संघ को बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के वैकल्पिक अभ्यास मैदान उपलब्ध कराना होगा.

अभ्यास मैचों की संख्या सीमित

IPL 2026 के दौरान टीमें अधिकतम दो अभ्यास मैच ही खेल सकेंगी. इसके लिए भी उन्हें बोर्ड से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा. ये मैच उन मुख्य पिचों पर नहीं खेले जा सकते जिन्हें टूर्नामेंट के आधिकारिक मैचों के लिए सुरक्षित रखा गया है. इसके अलावा, अभ्यास सत्र के समय को लेकर विवाद होने पर BCCI हस्तक्षेप करेगा और दोनों टीमों के लिए दो-दो घंटे के अलग स्लॉट तय करेगा.

20 मार्च से पहले की स्थिति और आगामी सीजन

आईपीएल का 19वां सीजन 28 मार्च 2026 से शुरू होने जा रहा है, जिसका पहला मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला जाएगा. बीसीसीआई ने फिलहाल शुरुआती 20 मैचों का कार्यक्रम घोषित किया है. इन नए नियमों के लागू होने से न केवल खेल की गुणवत्ता सुधरेगी, बल्कि मेहमान टीमों को भी मेजबान टीम के समान ही अभ्यास की सुविधाएं मिल सकेंगी, जिससे 'होम एडवांटेज' के अंतर को कम करने में मदद मिलेगी.