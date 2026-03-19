XED एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट की नई पहल, गुजरात के GIFT सिटी में देश का पहला IFSC-आधारित अंतरराष्ट्रीय IPO लॉन्च, यहां जानें इससे जुड़ी सभी जरूरी जानकारी

IPO

XED Launches First IFSC-Based IPO: गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी (GIFT City) ने वैश्विक वित्तीय मानचित्र पर एक नया मील का पत्थर स्थापित किया है. XED एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट ने 16 मार्च 2026 को अपना आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) खोल दिया है. यह भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (IFSC) से जारी होने वाला अपनी तरह का पहला आईपीओ है. इस ऐतिहासिक कदम के साथ भारतीय वित्तीय बाजार ने अंतरराष्ट्रीय निवेशकों के लिए नए द्वार खोल दिए हैं.

प्राइस बैंड और इश्यू का आकार

कंपनी ने इस आईपीओ के लिए मूल्य दायरा (Price Band) 10 डॉलर से 10.5 डॉलर प्रति शेयर तय किया है. XED एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट का लक्ष्य इस निर्गम के माध्यम से 12 मिलियन डॉलर (लगभग 100 करोड़ रुपये से अधिक) जुटाने का है. यह इश्यू 24 मार्च 2026 तक सब्सक्रिप्शन के लिए खुला रहेगा. महत्वपूर्ण बात यह है कि आईएफएससी (IFSC) नियमों के तहत इस आईपीओ के सभी लेनदेन केवल अमेरिकी डॉलर में ही किए जा रहे हैं. यह भी पढ़े: Invicta Diagnostic IPO: कब खुलेगा, कितना होगा प्राइस बैंड और क्या है लॉट साइज? जानें पूरी डिटेल

सूचीबद्धता और निवेश के अवसर

आईपीओ प्रक्रिया पूरी होने के बाद शेयरों को गिफ्ट सिटी स्थित 'एनएसई इंटरनेशनल एक्सचेंज' (NSE IX) और 'इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज' (India INX) पर सूचीबद्ध करने का प्रस्ताव है. इस निवेश में भाग लेने के लिए पात्र विदेशी निवेशकों, अनिवासी भारतीयों (NRIs) और विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPIs) को आमंत्रित किया गया है. निवेशकों को अपनी अर्जी गिफ्ट सिटी-आईएफएससी के साथ पंजीकृत ब्रोकरों के माध्यम से भेजनी होगी.

आईपीओ से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी

विवरण जानकारी जारीकर्ता XED एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट इश्यू खुलने की तिथि 16 मार्च 2026 इश्यू बंद होने की तिथि 24 मार्च 2026 प्राइस बैंड $10 से $10.5 प्रति शेयर कुल आकार $12 मिलियन मुद्रा अमेरिकी डॉलर ($) प्रस्तावित लिस्टिंग NSE IX, India INX लीड मैनेजर ग्लोबल होराइजन कैपिटल एडवाइजर्स

कंपनी का प्रोफाइल और बाजार में स्थिति

2018 में परिचालन शुरू करने वाली XED एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट एक वैश्विक कार्यकारी शिक्षा (Executive Education) प्लेटफॉर्म है. यह कंपनी मुख्य रूप से वरिष्ठ पेशेवरों के लिए नेतृत्व और प्रबंधन कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित करती है. इसके ग्राहकों में 'फॉर्च्यून 500' कंपनियों के वरिष्ठ नेता शामिल हैं. कंपनी का कारोबार भारत के अलावा मिडिल ईस्ट, दक्षिण-पूर्व एशिया और उत्तरी अमेरिका तक फैला हुआ है.

गिफ्ट सिटी के लिए क्यों है खास?

बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि यह आईपीओ गिफ्ट सिटी में आईएफएससी इकोसिस्टम को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है. हालांकि, मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के कारण इसे पहले 6 मार्च को लाने की योजना टाल दी गई थी. इस सफल लिस्टिंग के बाद उम्मीद है कि अन्य अंतरराष्ट्रीय कंपनियां भी वैश्विक पूंजी जुटाने के लिए गिफ्ट सिटी के मंच का उपयोग करेंगी. केफिन टेक्नोलॉजीज (KFin Technologies) इस इश्यू के लिए रजिस्ट्रार के रूप में कार्य कर रही है.