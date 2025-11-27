Invicta Diagnostic IPO: कब खुलेगा, कितना होगा प्राइस बैंड और क्या है लॉट साइज? जानें पूरी डिटेल

Invicta Diagnostic IPO Launch

पीसी डायग्नोस्टिक सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनी इंविक्टा डायग्नोस्टिक (Invicta Diagnostic) अपनी 28.12 करोड़ रुपये का आईपीओ (IPO) 1 दिसंबर 2025 को लॉन्च करने जा रही है. यह इश्यू 3 दिसंबर 2025 तक निवेशकों के लिए खुला रहेगा, जबकि एंकर निवेशकों के लिए बोली 28 नवंबर को ही आयोजित की जाएगी. हेल्थकेयर और डायग्नोस्टिक सेक्टर में तेजी से आगे बढ़ रही इंविक्टा डायग्नोस्टिक लगातार नए सेंटर खोलकर अपना नेटवर्क और सेवाओं का दायरा बढ़ा रही है. कंपनी के इसी तेजी से हो रहे विस्तार और भविष्य में मजबूत ग्रोथ की संभावनाओं के कारण निवेशकों की नज़र इस आईपीओ पर खास तौर पर टिकी हुई है.

क्या है आईपीओ की संरचना?

यह आईपीओ पूरी तरह से फ्रेश इश्यू है, जिसमें कंपनी कुल 33,08,800 नए शेयर जारी करेगी और इसमें किसी भी तरह का ऑफर फॉर सेल (Offer for Sale) शामिल नहीं है. कंपनी ने इस इश्यू के लिए प्राइस बैंड 80 रुपये से 85 रुपये प्रति शेयर तय किया है. इश्यू से जुटाई गई राशि का बड़ा हिस्सा, लगभग 21.11 करोड़ रुपये, महाराष्ट्र में 5 नए डायग्नोस्टिक सेंटर स्थापित करने और उनके लिए जरूरी मेडिकल उपकरण खरीदने में खर्च किया जाएगा. इसके अलावा बची हुई राशि को कंपनी अपनी कॉर्पोरेट जनरल जरूरतों को पूरा करने में उपयोग करेगी.

लॉट साइज और निवेश की न्यूनतम राशि

इस आईपीओ में निवेश के लिए एक लॉट में 1,600 शेयर रखे गए हैं, जबकि न्यूनतम आवेदन 3,200 शेयर का होगा, जिससे शुरुआत में निवेश की राशि थोड़ी अधिक बन जाती है. इश्यू का वितरण इस प्रकार किया गया है - 50% हिस्सा क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIB) के लिए, 35% रिटेल निवेशकों (Retail Investors) के लिए और 15% नॉन-इंस्टीट्यूशनल निवेशकों (Non-Institutional Investors) के लिए आरक्षित है. भले ही यह लॉट साइज छोटे निवेशकों के लिए थोड़ा बड़ा हो, लेकिन डायग्नोस्टिक सेक्टर में तेजी से हो रही वृद्धि को देखते हुए रिटेल निवेशकों की मजबूत भागीदारी की उम्मीद की जा रही है.

आईपीओ अलॉटमेंट और लिस्टिंग का शेड्यूल

इवेंट तारीख सब्सक्रिप्शन अवधि 1 दिसंबर – 3 दिसंबर बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 4 दिसंबर रिफंड की शुरुआत 5 दिसंबर डीमैट में शेयर क्रेडिट 5 दिसंबर लिस्टिंग डेट 8 दिसंबर

कंपनी के शेयर एनएसई (NSE) प्लेटफॉर्म पर सूचीबद्ध होंगे. इस आईपीओ का सोल बुक-रनिंग लीड मैनेजर सोक्रैडामस कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड (Socradamus Capital Pvt Ltd) है.

कंपनी की हिस्सेदारी और सेवाएं

जीना सीखो लाइफकेयर (Jeena Sikho Lifecare) के फाउंडर और एमडी आचार्य मनोज ग्रोवर की इन्विक्टा डायग्नोस्टिक में 1.37% हिस्सेदारी है, जो कंपनी की ब्रांड विश्वसनीयता को बढ़ाता है.

कंपनी वर्तमान में मरीजों को व्यापक डायग्नोस्टिक सेवाएं प्रदान करती है, जिनमें शामिल हैं:

60 रूटीन (Routine) और 487 स्पेशलाइज्ड पैथोलॉजी टेस्ट (Specialized Pathology Tests)

96 बेसिक (Basic) और 130 एडवांस्ड रेडियोलॉजी टेस्ट (Advanced Radiology Tests)

ये सेवाएं विभिन्न मेडिकल स्पेशियलिटी को कवर करती हैं और कंपनी के डायग्नोस्टिक नेटवर्क को मजबूत बनाती हैं, जिससे मरीजों को भरोसेमंद और व्यापक स्वास्थ्य जाँच विकल्प मिलते हैं.

कैसा है कंपनी का वित्तीय प्रदर्शन?

सितंबर 2025 तिमाही (Q2 FY26) में इन्विक्टा डायग्नोस्टिक का वित्तीय प्रदर्शन मजबूत रहा है. कंपनी ने इस दौरान 16.94 करोड़ रुपये का राजस्व और 4.08 करोड़ रुपये का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स (PAT) दर्ज किया है.

पिछले वित्तीय वर्ष FY25 में कंपनी का राजस्व 30.09 करोड़ रूपये और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 4.92 रूपये करोड़ रहा है.

कंपनी लगातार तेजी से ग्रोथ कर रही है, और नए डायग्नोस्टिक सेंटर खोलकर अपने नेटवर्क का विस्तार कर रही है. इसी वजह से निवेशकों की नजर इस आईपीओ पर खास तौर पर बनी हुई है.