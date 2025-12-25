गुरुवार सुबह कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले के गोरलाथु गांव के पास एक लॉरी से टक्कर के बाद एक निजी बस में आग लग गई, जिसमें कम से कम 17 लोग जलकर मरने की खबर है. हालांकि, आधिकारिक आंकड़ा अभी तक आया नही है. प्रारंभिक रिपोर्टों के अनुसार, राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर लॉरी ने बस को टक्कर मार दी, जिसके कारण यह दुर्घटना हुई.

आग लगने से 17 से ज़्यादा यात्रीयों के ज़िंदा जलने की खबर है, जिससे यह हाल के समय में इस इलाके में सबसे भयानक सड़क हादसों में से एक बन गया है. इमरजेंसी सर्विस मौके पर पहुंचीं और बचाव अभियान चलाया गया, जबकि अधिकारियों ने दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है. राहत कार्य भी जारी है.

#Karnataka | A horrific accident on National Highway 48 near Gorlathu village in Hiriyur taluk of #Chitradurga district claimed more than 17 lives after a private sleeper coach bus caught fire following a collision with a lorry. The bus, operated by Seabird Travels and travelling… pic.twitter.com/XTx7IQozYv — News9 (@News9Tweets) December 25, 2025

