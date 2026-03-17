Mulund Shocker: मुंबई के मुलुंड स्टेशन पर पति ने पत्नी को चलती ट्रेन के सामने ढकेला, आरोपी गिरफ्तार

Mulund Shocker: मुंबई के उपनगरीय रेलवे स्टेशन मुलुंड पर एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. शनिवार को एक व्यक्ति ने घरेलू विवाद के बाद अपनी पत्नी को प्लेटफॉर्म पर आती हुई लोकल ट्रेन के सामने ढकेल दिया. इस हादसे में महिला की मौके पर ही मौत हो गई. रेलवे पुलिस (GRP) ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी पति को गुजरात के सूरत से हिरासत में ले लिया है.

क्या है पूरा मामला?

मृतक महिला की पहचान 36 वर्षीय पुष्पा राजू गुप्ता के रूप में हुई है. पुलिस जांच के अनुसार, पुष्पा का अपने पति राजू गुप्ता (42) के साथ लंबे समय से विवाद चल रहा था. विवाद इतना बढ़ गया था कि पुष्पा ने घटना से कुछ समय पहले ही मुलुंड पुलिस स्टेशन में पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी. वह अपने भाई के साथ वापस उत्तर प्रदेश जाने की तैयारी कर रही थी. यह भी पढ़े: Mumbai Shocker: स्कूल ग्राउंड में खेलने गई 5 साल की मासूम से चपरासी ने किया गंदा काम, POCSO एक्ट के तहत केस दर्ज

सोची-समझी साजिश का शक

बताया जा रहा है कि शनिवार सुबह जब पुष्पा अपने भाई कमलेश और बेटे के साथ मुलुंड स्टेशन पर थी, तब राजू वहां पहुंचा. उसने कथित तौर पर चालाकी से कमलेश को घर वापस भेजा और मौका पाकर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर कल्याण की ओर जाने वाली लोकल ट्रेन के सामने पुष्पा को धक्का दे दिया. इस पूरी घटना का सीसीटीवी (CCTV) फुटेज भी सामने आया है, जिसमें आरोपी की हरकत साफ नजर आ रही है.

20 घंटे के भीतर आरोपी गिरफ्तार

वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी राजू गुप्ता अपने बेटे के साथ मौके से फरार हो गया और ट्रेन पकड़कर सूरत भाग गया. कुर्ला जीआरपी (GRP) ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तकनीकी सर्विलांस की मदद ली और महज 20 घंटे के भीतर आरोपी को सूरत से धर दबोचा.

पारिवारिक विवाद और पुलिस शिकायत

पूछताछ में पता चला है कि पुष्पा अपने पति के उत्पीड़न से तंग आ चुकी थी और तलाक चाहती थी. शनिवार को जब उसने अंतिम बार सुलह से इनकार किया, तो गुस्से में आकर राजू ने इस खौफनाक कदम को अंजाम दिया. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है.