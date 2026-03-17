Salim Khan Discharged: सलमान खान के परिवार को बड़ी राहत, एक महीने बाद सलीम खान लीलावती अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर लौटे

(Photo Credits Twitter)

मुंबई: मशहूर पटकथा लेखक और सुपरस्टार सलमान खान के पिता सलीम खान को मंगलवार (17 मार्च) को मुंबई के लीलावती अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है. सलीम खान पिछले एक महीने से अस्पताल में भर्ती थे. जानकारी के अनुसार, मंगलवार सुबह करीब 6 बजे सलमान खान खुद अस्पताल पहुंचे और डिस्चार्ज से जुड़ी कागजी कार्रवाई पूरी की. हालांकि, सुबह 10:24 बजे जब उन्हें आधिकारिक तौर पर छुट्टी मिली, तब परिवार के अन्य सदस्य भी उनके साथ मौजूद थे.

एक महीने तक चला इलाज

सलीम खान को ठीक एक महीने पहले, 17 फरवरी को अस्पताल में भर्ती कराया गया था. डॉक्टरों ने पुष्टि की थी कि उन्हें हल्का 'ब्रेन हैमरेज' (Minor Brain Haemorrhage) हुआ था. अस्पताल में विशेषज्ञों की एक टीम उनकी स्थिति पर लगातार नजर रख रही थी. इलाज के दौरान उनके दिमाग में मौजूद क्लॉट (खून का थक्का) का उपचार किया गया. डॉक्टरों ने उनकी रिकवरी पर संतोष व्यक्त करने के बाद उन्हें घर जाने की अनुमति दी. यह भी पढ़े: Mumbai: बॉलीवुड में खौफ का माहौल! रोहित शेट्टी-रणवीर सिंह के बाद अब Salman Khan के करीबी को धमकी, करोड़ों की फिरौती की मांग

परिवार और दोस्तों का रहा साथ

अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान पूरा खान परिवार उनके साथ खड़ा रहा. सलमान खान के अलावा सलमा खान, अरबाज खान, शौरा खान, अलविरा और अर्पिता लगातार अस्पताल के चक्कर काटते रहे. दिग्गज अभिनेत्री हेलन भी उनकी देखभाल के लिए मौजूद रहीं. परिवार के साथ-साथ उनके पुराने सहयोगी और दोस्त जावेद अख्तर ने भी अस्पताल जाकर उनका हाल-चाल जाना था.

भारतीय सिनेमा के स्तंभ हैं सलीम खान

सलीम खान भारतीय सिनेमा के सबसे प्रभावशाली लेखकों में से एक माने जाते हैं. 1960 के दशक के अंत में उन्होंने जावेद अख्तर के साथ मिलकर 'सलीम-जावेद' की जोड़ी बनाई थी. इस जोड़ी ने 'शोले', 'जंजीर', 'दीवार', 'डॉन' और 'त्रिशूल' जैसी कालजयी फिल्मों की पटकथा लिखी है, जिन्होंने हिंदी सिनेमा की दिशा बदल दी थी.

व्यक्तिगत जीवन का सफर

हाल ही में नवंबर 2025 में सलीम खान और उनकी पत्नी सलमा खान ने अपनी शादी की 61वीं सालगिरह मनाई थी. सलीम और सलमा के चार बच्चे—सलमान, अरबाज, सोहेल और अलविरा हैं. 1981 में उन्होंने अभिनेत्री हेलन से विवाह किया था. फिलहाल डॉक्टरों ने उन्हें घर पर आराम करने और नियमित स्वास्थ्य जांच की सलाह दी है.