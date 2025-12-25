ICC T20 World Cup 2026 Squads: टी20 वर्ल्डकप के लिए टीम इंडिया समेत इन टीमों का हुआ ऐलान, एक क्लिक पर देखें हर टीम का पूरा स्क्वॉड

ICC T20 World Cup 2026 Squads: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 (ICC T20 World Cup 2026) के शेड्यूल का एलान कर दिया है. इस टूर्नामेंट का आगाज 7 फरवरी से होगा. वहीं 8 मार्च को फाइनल मुकाबला खेला जाएगा. इस बार 2026 टी20 वर्ल्ड कप में कुल 20 टीमें हिस्सा लेंगी, जिन्हें 4 ग्रुप में बांटा गया है. टूर्नामेंट का का आयोजन भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में होने जा रहा है. इस 'महाकुंभ' में कुल 55 मैच खेले जाएंगे. इटली की टी पहली बार ये टूर्नामेंट खेलेगी. सभी टीमों को 5-5 के ग्रुप (ग्रुप-A, B, C, D) में बांटा गया है. भारत के ग्रुप-A में पाकिस्तान के अलावा नामीबिया, अमेरिका (USA)और नीदरलैंड होंगे. पहले दिन यानी 7 फरवरी को 3 मुकाबले खेले जाएंगे. यह भी पढ़ें: Australia vs England, 4th Test Match Key Players To Watch Out: ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड के बीच कल से खेला जाएगा चौथा टेस्ट, इन दिग्गज खिलाड़ियों पर होगी सबकी निगाहें
आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 को लेकर क्रिकेट फैंस की धड़कनें तेज हो चुकी हैं. आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप के 10वें सीजन (ICC T20 World Cup 2026) का आयोजन 7 फरवरी से शुरू होगा. इसमें ग्रुप स्टेज, सुपर 8 और फिर नॉकआउट स्टेज होगा. कुल 20 टीमों के बीच 55 मैच खेले जाएंगे. टूर्नामेंट का मेजबान भारत और श्रीलंका है, पाकिस्तान अपने सभी मैच श्रीलंका में खेलेगा.
20 टीमों वाले इस मेगा इवेंट के लिए कुछ टीमों ने अपनी स्क्वॉड की घोषणा कर दी है. इनमें भारत इकलौती टीम है, जिसने अपनी फाइनल 15 सदस्यीय टीम घोषित कर दी है, जबकि श्रीलंका ने शुरुआती (प्रारंभिक) स्क्वॉड जारी की है. बाकी टीमें अभी पत्ते नहीं खोल रही हैं.
डिफेंडिंग चैंपियन टीम इंडिया सबसे आगे
डिफेंडिंग चैंपियन टीम इंडिया ने 20 दिसंबर को अपनी फाइनल स्क्वॉड का ऐलान कर सभी को चौंका दिया था. टीम इंडिया की कमान एक बार फिर सूर्यकुमार यादव के हाथों में होगी.
टीम इंडिया की 15 सदस्यीय टीम (ग्रुप A)
सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, संजू सैमसन, शिवम दुबे, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, रिंकू सिंह.
ग्रुप वाइज टीमें और स्क्वॉड
ग्रुप A
भारत: (फाइनल स्क्वॉड घोषित)
USA: घोषित होना बाकी
नामीबिया: घोषित होना बाकी
नीदरलैंड्स: घोषित होना बाकी
पाकिस्तान: घोषित होना बाकी.
ग्रुप B
ऑस्ट्रेलिया: घोषित होना बाकी
श्रीलंका (प्रारंभिक स्क्वॉड): दासुन शनाका (कप्तान), पथुम निसांका, कुसल मेंडिस, कमिल मिशारा, कुसल परेरा, धनंजय डी सिल्वा, निरोशन डिकवेला, जनिथ लियानगे, चरिथ असलंका, कामिंदु मेंडिस, पवन रत्नायके, सहन अरच्चिगे, वानिंदु हसरंगा, दुनिथ वेलालगे, मिलन रत्नायके, नुवान तुषारा, ईशन मलिंगा, दुश्मंथा चमीरा, प्रमोद मदुशन, मथीशा पथिराना, दिलशन मदुशंका, महीश तीक्ष्णा, दुशन हेमंथा, विजयकांत वियासकंथ, त्रावीन मैथ्यू.
जिम्बाब्वे: घोषित होना बाकी
आयरलैंड: घोषित होना बाकी
ओमान: घोषित होना बाकी.
ग्रुप C
इंग्लैंड: घोषित होना बाकी
वेस्टइंडीज: घोषित होना बाकी
बांग्लादेश: घोषित होना बाकी
इटली: घोषित होना बाकी
नेपाल: घोषित होना बाकी.
ग्रुप D
साउथ अफ्रीका: घोषित होना बाकी
न्यूजीलैंड: घोषित होना बाकी
अफगानिस्तान: घोषित होना बाकी
कनाडा: घोषित होना बाकी
यूएई: घोषित होना बाकी.
ऐसा होगा टूर्नामेंट का फॉरमेट
टूर्नामेंट का फॉरमेट वेस्टइंडीज और अमेरिका में 2024 में खेले गए टी20 वर्ल्ड कप जैसा ही होगा, जिसमें कुल 20 टीमें हिस्सा लेने वाली हैं. 5-5 टीमों को 4 ग्रुप में बांटा गया है और प्रत्येक ग्रुप से शीर्ष 2 टीमें सुपर-8 दौर के लिए क्वालीफाई करेंगी. अगले दौर में एक बार फिर 8 टीमों को 4-4 के 2 ग्रुप में विभाजित किया जाएगा. इसके बाद प्रत्येक सुपर-8 ग्रुप से शीर्ष 2 टीमें सेमीफाइनल में पहुचेंगी.
आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 वेन्यू
नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद
एमए चिदंबरम स्टेडियम, चेन्नई
अरुण जेटली स्टेडियम, दिल्ली
ईडन गार्डन्स, कोलकाता
वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई
आर प्रेमदासा स्टेडियम, कोलंबो
एसएससी क्रिकेट ग्राउंड, कोलंबो
पल्लेकेले क्रिकेट स्टेडियम, कैंडी.