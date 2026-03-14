Fact Check: टी20 वर्ल्ड कप जीत की फोटो में क्यों नहीं दिखे संजू सैमसन, क्या शुभमन गिल ने सच में किया एडिट; जाने वायरल दावे की पूरी सच्चाई

Did Shubman Gill Intentionally Remove Sanju Samson from T20 World Cup 2026 Celebration Pic: आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत की ऐतिहासिक जीत के बाद सोशल मीडिया पर एक नया विवाद खड़ा हो गया. भारतीय टेस्ट और वनडे टीम के कप्तान शुभमन गिल द्वारा शेयर की गई एक सेलिब्रेशन फोटो को लेकर दावा किया गया कि उन्होंने जानबूझकर विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन को तस्वीर से हटा दिया. हालांकि फैक्ट चेक में यह दावा पूरी तरह गलत और भ्रामक साबित हुआ है. Team India New Series: जून और सितंबर में 2 नई टी20 सीरीज का ऐलान, इन दो टीमों से होगी टीम इंडिया की भिड़ंत

दरअसल 8 मार्च को न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल में भारत ने 96 रन से शानदार जीत दर्ज कर टी20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब अपने नाम किया. इसके बाद शुभमन गिल ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में टीम इंडिया के पोडियम सेलिब्रेशन की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की.

फोटो सामने आते ही कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने दावा करना शुरू कर दिया कि फाइनल में 89 रन की मैच जिताऊ पारी खेलने वाले और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने संजू सैमसन इस तस्वीर में नजर नहीं आ रहे हैं. इसके बाद एक्स (पहले ट्विटर) पर कई यूजर्स ने अलग-अलग तस्वीरों की तुलना करते हुए गिल पर फोटो एडिट करने के आरोप लगा दिए.

टीम इंडिया की जीत पर शुभमन गिल की पोस्ट

क्या सच में एडिट की गई थी फोटो

वायरल दावों की जांच में पता चला कि तस्वीर के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं की गई थी. संजू सैमसन के फ्रेम में दिखाई नहीं देने की वजह फोटो क्लिक होने का समय और कैमरे का एंगल था. फैक्ट चेक में सामने आया कि गिल द्वारा शेयर की गई फोटो उसी सीरीज की कई तस्वीरों में से एक थी, जिन्हें आधिकारिक फोटोग्राफरों ने लगातार क्लिक किया था.

यूजर का फर्जी दावा:

Pathetic from Shubman Gill. He edited out Sanju Samson just because he took his place and this insecure guy is the captain of India in two formats 🤡 pic.twitter.com/v8adAtXZcW — Beast (@Beast__07_) March 12, 2026

नेटिजन ने फर्जी दावे की ओर इशारा किया

🚨 Shame on Shubman Gill 🚨 Gill edited a photo he posted on Instagram and removed Sanju Samson from it. What is the point of erasing the Player of the Tournament from a picture? If India won the T20 WC, Sanju Samson played one of the biggest roles in that victory. It’s… pic.twitter.com/AZRgUh7xTg — Mahi Patel (@Mahi_Patel_07) March 12, 2026

प्लेयर पोजिशनिंग: जिस फ्रेम को गिल ने शेयर किया उसमें संजू सैमसन अन्य खिलाड़ियों के पीछे खड़े थे. कैमरे के एंगल की वजह से वे जसप्रीत बुमराह समेत कुछ खिलाड़ियों के पीछे छिप गए. कई खिलाड़ियों ने शेयर की वही फोटो: यही तस्वीर यशस्वी जायसवाल और शिवम दुबे जैसे खिलाड़ियों ने भी सोशल मीडिया पर शेयर की थी. दूसरे फ्रेम में दिख रहे सैमसन: उसी सेलिब्रेशन सीक्वेंस की कुछ अन्य तस्वीरों में खिलाड़ियों की पोजिशन थोड़ी अलग है और उनमें संजू सैमसन साफ नजर आ रहे हैं.

यशस्वी जयसवाल ने टीम इंडिया के लिए इसी फोटो का इस्तेमाल किया

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सोशल मीडिया पर क्यों बढ़ा विवाद

दरअसल पिछले कुछ समय से शुभमन गिल और संजू सैमसन को लेकर फैंस के बीच बहस चलती रही है. 2025-26 सीजन में एशिया कप टीम चयन के दौरान गिल को टीम में जगह मिलने और सैमसन के बाहर रहने पर भी सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हुई थी.

इसी वजह से जब सेलिब्रेशन फोटो में सैमसन नजर नहीं आए तो कुछ यूजर्स ने तुरंत इसे साजिश से जोड़ दिया और मामला तेजी से वायरल हो गया.

हालांकि टी20 वर्ल्ड कप 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए संजू सैमसन ने प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब जीता और टीम इंडिया की जीत में अहम भूमिका निभाई. फैक्ट चेक से साफ हो गया कि शुभमन गिल द्वारा फोटो एडिट कर सैमसन को हटाने का दावा पूरी तरह फर्जी है.